Прокуратура заинтересовалась вспышкой короновируса в омском доме престарелых
Прокуратура обратила внимание на многочисленные сообщения в СМИ о заражении COVID-19 в "Нежинском геронтологическом центре". В ведомстве сообщили о проведении проверки в ходе которой будет дана оценка полноте мер, принимаемых по оказанию помощи заболевшим и недопущению распространения инфекции.
По результатам проверки примут окончательное решение о необходимости прокурорского реагирования, если для них найдутся основания.
Напомним, что ранее появилась информация о 19 госпитализированных постояльцах геронтоцентра с характерными симптомами короновируса. На место выехали представители минздрава для выяснения причин вспышки и обеспечения необходимого лечения заразившихся.
ИСТОЧНИК KP.RU