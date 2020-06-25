Прокуратура заинтересовалась вспышкой короновируса в омском доме престарелых

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:23:31+03:00

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Прокуратура обратила внимание на многочисленные сообщения в СМИ о заражении COVID-19 в "Нежинском геронтологическом центре". В ведомстве сообщили о проведении проверки в ходе которой будет дана оценка полноте мер, принимаемых по оказанию помощи заболевшим и недопущению распространения инфекции.

По результатам проверки примут окончательное решение о необходимости прокурорского реагирования, если для них найдутся основания.

Напомним, что ранее появилась информация о 19 госпитализированных постояльцах геронтоцентра с характерными симптомами короновируса. На место выехали представители минздрава для выяснения причин вспышки и обеспечения необходимого лечения заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU