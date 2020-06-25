Омичи, голосующие по поправкам в Конституцию, начали получать первые подарки

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:21:47+03:00

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На всех избирательных участках в Омской области стартовала акция «Мой регион». После голосования по поправкам в Конституцию каждому жителю в возрасте от 18 лет выдается сертификат на специальном стенде. Под защитным слоем спрятаны подарки - от бытовой техники и электроники до машин и даже квартир. Организатором акции стал областной союз торговли.

Уже есть первые счастливчики. Сразу нескольким омичам улыбнулась удача, и они стали обладателями дорогих подарков. Одна из жительниц Омска получила телевизор, повезло и жителям в муниципальных районах: телевизоры и холодильники получили избиратели Азовского, Нововаршавского, Полтавского и Тарского районов.

Старший мастер Нововаршавского филиала Омского колледжа отраслевых технологий, строительства и транспорта Николай Леонидов проголосовал по поправкам в Конституцию одним из первых в районе. И сразу же ему улыбнулась удача. Под защитным слоем выданного сертификата был спрятан телевизор.

- Я всегда участвую в голосовании. На избирательный участок мы приходим всей семьей. Так было и на этот раз. Я, конечно, в душе надеялся, что сегодня меня ждет сюрприз, — признался Николай Леонидов. — Так и случилось. Я был уверен, что в Омской области обещания выполняются и слова не расходятся с делом. Я счастлив, что в день, когда началось голосование по поправкам в Конституцию, я получил такой подарок. Это событие запомнится надолго, а телевизор будет мне о нем напоминать!

Отметим, что всего будет распределено десятки тысяч подарков. Среди них 42 электросамоката, 10 iPhone-11, 20 смартфонов, 82 телевизора, 52 стиральных машины, 20 ноутбуков, 47 холодильников, 42 морозильные камеры и, конечно, 6 квартир и 5 машин. Ранее организаторы акции "Мой региона" показали, как будут выглядеть главные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU