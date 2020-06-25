Подозреваемого в убийстве подростка нашли мертвым в Таре

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:45:33+03:00

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Уже три дня в Омске разыскивали мужчину, подозреваемого в убийстве 17 летнего подростка. Напомним, после совершения преступления он отправился в бега. Накануне в соцсетях появилось сообщение о том, что тело Руслана Лебедева нашли в Тарском районе.

В пресс-службе следственного комитета Омской области подтвердили факт смерти подозреваемого. Следователи предполагают, что он покончил жизнь самоубийством, об этом говорят характерные следы на месте обнаружения тела. Расследование продолжается, проводятся дополнительные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU