В Омской области мужчина зарезал подростка

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:42:18+03:00

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В Омской области в Тарском районе разыскивают 26-летнего местного жителя за убийство 17-летнего подростка.

Следственный комитет по Омской области предполагает, что все произошло накануне ранним утром. Руслан Лебедев и два подростка 17 и 16 лет вместе выпивали, но мирная посиделка переросла в драку. Подозреваемый схватил нож и ранил обоих собутыльников, после чего сбежал.17-летний подросток умер на месте, второй находится в реанимации.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия, следственный комитет просит всех, кто знает о местонахождении Руслана Лебедева (на фото), позвонить по номеру 02 или 395-506.

ИСТОЧНИК KP.RU