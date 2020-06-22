2020-06-22T08:42:18+03:00
Происшествия

В Омской области мужчина зарезал подростка

Его разыскивает следственный комитет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Руслан Лебедев ФОТО Следственный комитет РФ по Омской областиРуслан Лебедев ФОТО Следственный комитет РФ по Омской области
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В Омской области в Тарском районе разыскивают 26-летнего местного жителя за убийство 17-летнего подростка.

Следственный комитет по Омской области предполагает, что все произошло накануне ранним утром. Руслан Лебедев и два подростка 17 и 16 лет вместе выпивали, но мирная посиделка переросла в драку. Подозреваемый схватил нож и ранил обоих собутыльников, после чего сбежал.17-летний подросток умер на месте, второй находится в реанимации.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия, следственный комитет просит всех, кто знает о местонахождении Руслана Лебедева (на фото), позвонить по номеру 02 или 395-506.

ИСТОЧНИК KP.RU

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