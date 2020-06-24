Ургант пошутил про омское метро и чемпионат по копанию могил

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:03:57+03:00

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В своем шоу "Вечерний Ургант" его ведущий снова вспомнил про Омск. В очередном выпуске своей программы Иван Ургант упомянул о переносе соревнований по скоростному рытью могил из Владивостока в Омск. Ведущий не удержался от шутки.

"Давайте порадуемся за Омск. Власти отлично выкрутились. Благодаря такому оригинальному способу в Омске все таки будет метро" - пошутил Ургант.

По мнению организаторов соревнований, это поможет привлечь внимание молодежи к работе в сфере ритуальных услуг.

Ургант шутит про Омск. Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей; Москвичам рассказали о распознающих лица в масках камерах; Конкурс по скоростному копанию могил перенесли в Омск; Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 комнатных растений. Смотрите в нашем традиционном обзоре новостей! VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

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