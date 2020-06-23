Омские ритуальщики устраивают конкурс по выкапыванию могил на скорость

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:43:50+03:00

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Необычные соревнования решили устроить руководители ряда ритуальных компаний. Они проводят во Владивостоке форум с говорящим названием "Могильный беспредел". Среди организаторов омская компания, работающая на рынке похоронных услуг. Один из конкурсов - копка могил на скорость. На соревнования предлагают заявляться целыми командами. Требования очень жесткие.

- Цель - поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг. В соревновании по скоростному копанию примут участие команды по два человека. Компетентному жюри предстоит оценить результаты по нескольким критериям, - говорится в сообщении организаторов, которым в чувстве юмора не отказать.

Кстати, выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Кроме того, будет оцениваться аккуратность проделанной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU