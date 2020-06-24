В День Парада губернатор Бурков поздравил омичей и вручил памятные подарки ветеранам

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:24:49+03:00

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Завершился Парад Победы на Соборной площади в Омске 24 июня. Там прошло торжественное построение войск Омского гарнизона и показ автобронетанковой техники. В небе над городом омичи могли видеть самолеты.

Колонну военной техники на Соборной площади возглавил танк Т-34 со знаменем Победы на броне. Современную армейскую технику представляли танки, боевая машина десанта БМД-2, новая российская боевая гусеничная плавающая машина БМД-4М, бронетранспортеры, а также автомобили военного образца КамАЗ. Впервые на омском параде были представлены модернизированные танки Т-72 и Т-80.

Губернатор поздравил ветеранов.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В память о подвиге народа в Великой Отечественной войне в завершение парада войска Омского гарнизона исполнили песню «День Победы».

В Параде Победы приняли участие четверо ветеранов: Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин. В самом начале въехали на Соборную площадь под аплодисменты зрителей на армейских УАЗах. Фронтовики позже наблюдали за Парадом из почетной трибуны. Все они имеют многочисленные награды за героизм и совершенный подвиг. К каждому ветерану был приставлен медицинский работник - врачи следили за состоянием почетных гостей.

В небе над Омском пролетела авиация.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в знак признательности и благодарности сегодня Губернатор Александр Бурков и начальник Омского гарнизона Игорь Афонин вручили представителям поколения победителей памятные подарки в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Бурков поздравил с праздничной знаменательной датой ветеранов, военнослужащих и всех омичей.

- В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы. Победы, доставшейся нам ценой жизни 26 миллионов советских людей. Сегодня мы отдаём дань памяти всем: кто трудился в тылу и сражался на фронтах Великой Отечественной. Во время войны на фронт были призваны почти 300 тысяч омичей, и половина из них не вернулись домой, - сказал губернатор Омской области. - В то время Омск стал промышленным центром — 90 тысяч рабочих без отдыха и сна трудились на производстве. Омск поставлял на фронт самолёты, танки, боеприпасы, обмундирование и продукты питания. Это большой вклад нашей Омской области в Великую Победу, - отметил Губернатор Александр Бурков. - Мы гордимся советскими солдатами, спасшими мир от фашизма. Мы гордимся силой духа наших дедов и отцов. И сегодня перед нами достойные преемники их ратного подвига. Вы способны защитить страну от любых внешних угроз. Пусть наши дети никогда не узнают боли войны, пусть над нами всегда будет мирное небо. С праздником, с 75-летием Великой Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU