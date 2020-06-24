Омичи снова жалуются на выбросы

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:35:00+03:00

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Очередная порция неприятного запаха в городе. Сегодня утром в соцсетях омичи активно жалуются на горький запах. Первыми его почувствовали жители Старого Кировска, а чуть позже и на Левом берегу стали замечать неприятные выбросы.

В комментариях омичи недоумевают, почему выбросы случаются так часто. Напомним, накануне уже были зафиксированы серьезные превышения концентрации ядовитых веществ в нескольких районах города.

Вчера Росприроднадзор выявил возможных виновников загрязнений воздуха и направил жалобу в Роспотребнадзор. На предприятиях готовятся проверки, а выбросы продолжаются.

В омском Минприроды сообщили, что сегодня с Советском округе проводила замеры передвижная электролаборатория. Специалисты зафиксировали превышение норм загрязнения воздуха тремя веществами: этилбензолом (1,8 ПДК), сероуглеродом (1,4 ПДК) и сероводородом (3,8 ПДК).

Результаты замеров переданы Росприроднадзору, потому что предполагаемые источники выбросов находятся под федеральным надзором.

ИСТОЧНИК KP.RU