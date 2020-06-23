2020-06-23T07:52:07+03:00
Общество

Омичей снова травили ядовитым газом, превышавшим норму в 10 раз

Метеорологи зафиксировали выбросы вредного хлорида водорода
Станислав МУХИН
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Омичей снова травили.Омичей снова травили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не проходит и недели, чтобы жители Омска не пожаловались на вредные выбросы или неприятный запах в воздухе. Очередная такая ситуация в городе была в середине июня. А 19 июня метеорологи зафиксировали превышение по содержанию вредных веществ в атмосфере. На этот раз омичи дышали хлоридом водорода. Больше всего не повезло жителям Октябрьского округа. Там запах ощущался сильнее всего.

- 19 июня 2020 года содержание хлорида водорода составило 10,0 ПДК в Октябрьском округе. В остальных округах города превышений предельной допустимой концентрации не наблюдалось, - рассказали в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.

Что стало источником вредных выбросов, не поясняется. Власти пока ситуацию не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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