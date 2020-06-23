Стало известно, какие квартиры омичи могут получить после голосования по поправкам в Конституцию

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:05:34+03:00

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Уже на этой неделе начнется голосование по поправкам в Конституцию. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля с соблюдением всех санитарных мер предосторожностей. В некоторых случаях для удобства граждан будет предусмотрено голосование на придомовых территориях. После голосования омичи смогут поучаствовать в социальной акции «Мой регион». Каждый избиратель может получить сертификат. Их будут выдавать у стендов. Под защитным слоем спрятаны подарки. Главные - 6 квартир и 5 автомобилей Лада.

Известно, что на территории Омской области будет работать 37 центров выдачи подарков, по одному в каждом муниципальном районе Омской области и административном округе города Омска.

Организаторы акции, а им выступил областной союз организаций торговли, показали показали, какие квартиры имеет шанс выиграть каждый омич в возрасте от 18 лет. Соседи будущих новоселов поделились впечатлениями от проживания в новостройках. Объекты недвижимости находятся в трех округах Омска. Одна из них расположена в элитном жилом комплексе «Старгород» в Центральном округе по ул. Булгакова. Это квартира на первом этаже площадью 40,7 кв м в трехэтажном доме недалеко Старозагородной рощи. Вокруг него много зелени.

Еще две квартиры находятся в новом микрорайоне «Чередовый» Ленинского округа по ул. Сали Катыка, д. 1. Обе квартиры расположены на пятом этаже. Это просторные одно- и двухкомнатные квартиры свободной планировки, с большими балконами и предчистовой отделкой. Их площадь – 35,7 кв. м и 50 кв. м.

А так выглядит дом в микрорайоне Телевизионный. ФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВ

- Все соседи у нас добрые, отзывчивые, хорошие. Мне очень тут нравится, вокруг зелени много, две детские площадки рядом, которые возвели застройщики. С парковкой тоже нет проблем, - рассказала Екатерина Леоненко, живущая уже больше года в микрорайоне "Чередовый". - Ко мне постоянно на машине приезжает брат, поставить автомобиль всегда есть где.Сам дом очень теплый, зимой всегда убавляем регулятор, чтобы так сильно батареи не грели, хотя они и небольшие.

Еще три квартиры находятся в микрорайоне "Рябиновка" - на первом и втором этажах. Их площадь 42 и 43 квадратных метра. Здесь новоселам даже ремонт делать не нужно: обои наклеены, сантехника и газовая плита установлены. Называется — заходи и живи!

Соседи рассказали, что отопительный сезон они могут начинать, когда захотят. В домах установлены собственные газовые котлы, поэтому даже летом проблем с горячей водой у жильцов не бывает.

- Подобные акции проводятся очень редко и не для всех. В этой же акции могут участвовать все жители региона. Я сегодня поездил по площадкам, посмотрел, как все подготовлено и у меня не возникло ни одного вопроса по поводу справедливости и честности проведения этой акции. Я призываю всех и каждого прийти, выразить свое мнение и получить шанс стать обладателем одного из ценных призов. Мы сегодня посмотрели квартиры, которые участвуют в акции, и были приятно удивлены. Я бы в них провел свою жизнь и старость – так хороши. Я и сам буду участвовать в акции, – а вдруг!, – сказал представитель оргкомитета акции «Мой регион» Сергей Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU