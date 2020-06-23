Омичей приглашают пройти квест, приуроченный к Параду Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:33:29+03:00

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Необычную акцию подготовили в администрации Омска в день Парада Победы 24 июня. Чтобы рассказать об истории Великой Отечественной Войны власти проведут специальный квест. Он пройдет 24 июня с 13:00 до 16:00 в Парке им. 30-летия Победы в виде интерактивной экскурсии. Организаторы уже подготовили интересные задания для участников - всех их ждут интеллектуальные приключения и погружение в историю. Ведущими квеста выступят работники омских муниципальных библиотек. Они расскажут жителям о вкладе Омска в Великую Победу, о самых главных сражениях, об истории создания военных памятников в городе, а также о подвигах омичей.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, исторический квест «История Победы» — один из проектов, реализующихся во всех регионах России в честь Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года на Красной площади.

Все задания квеста с элементами поиска будут реализованы с помощью запрограмированного чат-бота социальной сети Вконтакте. Участники смогут узнать исторические факты и провести время с пользой.

Главное: квест пройдет с соблюдением всех санитарных мер предосторожностей. Все участники должны быть в масках, без симптомов заболевания, обязаны соблюдать безопасную социальную дистанцию 1,5-2 метра. Количество человек в одной команде не может превышать 5 человек.

Принять участие можно только по предварительной регистрации в группе Город Омск до 17.30 23 июня 2020 года. Для регистрации необходимо отправить в личные сообщения группы заявку, содержащую фамилию, имя, отчество, номер телефона для связи и желаемое время участия (13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40).

Если время уже занято, то вам предложат другое. Записаться для участия в квесте в День Парада можно здесь. Первые команды уже начали подтверждать свое участие.

ИСТОЧНИК KP.RU