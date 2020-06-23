Встречают по одному на улице и измеряют температуру: Как в Омске водят детей в садики после карантина

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:09:20+03:00

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22 июня после долгого трехмесячного перерыва открылись 145 детских садов в Омске. 60 из них закрыты из-за планового отключения горячего водоснабжения, но скоро заработают. Воспитанников из этих садов временно переводят в другие. Об этом сообщает Администрация Омска.

Появилось видео, как родители водят детей в дошкольные учреждения в новых условиях. Действуют жесткие санитарные требования от Роспотребнадзора. Сейчас детей принимают в группы только при наличии медицинских справок, которые действуют 5 дней, на следующей неделе придется получать новую. При входе обязательно измеряют температуру и контролируют ее в течение дня. Если у кого-то из детей обнаружат повышенную температуру, то закроют весь детский сад вместе с детьми до выяснения причин. Малышей сейчас воспитатель встречает на улице по одному.

В помещениях проводится обязательная дезинфекция всех поверхностей, проветривание, кварцевание воздуха.

В Омске открылись детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU