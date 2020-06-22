Организаторы рассказали, какие машины могут получить самые удачливые омичи после голосования по поправкам в Конституцию

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:01:04+03:00

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Меньше недели остается до голосования по поправкам в Конституцию. В Омской области после голосования жители могут испытать свою удачи и стать обладателями одной из шести квартир и одной из пяти машин. Запланировано проведение акций "Мой регион". Для этого всего лишь нужно заполнить специальную анкету и получить сертификат. Под его защитным слоем хранятся ценные подарки - дорогая бытовая техника и много всего полезного. Главные - собственное жилье и машина. Организовал акцию Союз организаций торговли Омской области.

В дилерском автоцентре «LADA на Кордном» сразу пять машин ждут своих владельцев. Организаторы акции уже показали их фотографии. Все автомобили LADA Granta 2020 года выпуска. Четыре легковушки белого цвета оснащены механической коробкой передач, а одна серого цвета – автоматической четырехступенчатой трансмиссией, в простонародье ее называют японской. Стоимость машин в данной комплектации от 550 тыс. рублей. Есть и еще один приятны бонус: предусмотрено гарантийное обслуживание на три года или на 100 тыс. км пробега. Четвертый год гарантии подарит автосалон. Руководитель отдела продаж автосалона Сергей Тришин уверен, что омичи будут рады такому подарку.

- Это самые продаваемые автомобили в России. Их приобретают люди разных возрастов для разных целей, в том числе для работы, так как они себя зарекомендовали очень хорошо. Они оснащены полноценным двигателем, в машине есть кондиционер, подогрев сидений, регулировка и обогрев зеркал – все самые важные для водителя функции. Машины надежные», – рассказал руководитель отдела продаж Сергей Тришин дилерского автоцентра «LADA на Кордном».

Помимо этого жителей Омской области ждут следующие подарки:42 электросамоката, 10 iPhone 11, 20 смартфонов, 82 телевизора, 52 стиральных машины, 20 ноутбуков, 47 холодильников, 42 морозильные камеры, 200 шуруповертов, 500 часов, 264 пылесоса, 264 чайника, 84 хлебопечи, 196 фенов, 164 утюгов, 64 шлифовальных машинки, 530 сковород, 200 тостеров, 820 портативных колонок, 346 портативных зарядок, 138 мясорубок, 1320 наушников JBL, 32 мотокультиватора, 90 кухонных комбайнов, 210 дрелей, 52 мойки и многое другое.

В такой комплектации салона LADA Granta стоит от 550 тыс. рублей. Кроме того, от завода предусмотрено гарантийное обслуживание на три года или 100 тыс. км по спидометру. Четвертый год гарантии подарит автосалон.

ИСТОЧНИК KP.RU