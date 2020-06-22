Перед началом голосования по поправкам в Конституцию в Омске начали тестировать членов избиркома на COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:30:30+03:00

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Меньше недели остается до старта голосования по поправкам в Конституцию РФ. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, власти предпримут все меры предосторожности. На участках будут соблюдаться все санитарные требования. На входе будут измерять температуру, все участники голосования будут в масках и перчатках. Избирателям предложат одноразовые ручки для их безопасности.

С 22 июня начато тестирование на коронавирус членов избирательной комиссии. В избирком специально для этого приехали сотрудники омских лабораторий. Они возьмут все необходимые анализы у участников будущего голосования.

- Тестирование на коронавирус пройдут все члены избирательных комиссий без исключений. Мы полностью обеспечиваем безопасность как членов избиркома, так и участников голосования. Дезинфицирующие средства, перчатки, маски, антисептики — участки для голосования полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сегодня мы организовали тестирование для сотрудников аппарата. Мы считаем это важным и действительно необходимым в связи с эпидемиологической обстановкой, — прокомментировал глава облизбиркома Алексей Нестеренко.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Омичи смогут проголосовать не только на традиционных избирательных участках, но и на мобильных участках, которые развернут свою работу во дворах домов. Сама процедура будет организована с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано бесконтактное голосование на дому.

- Заболевших членов избиркома к работе не допустим. Сохранность здоровья граждан — наш приоритет при подготовке и проведении Общероссийского голосования, - подчеркнул Алексей Нестеренко.

ВАЖНО!

«Прийти проголосовать будет безопаснее, чем посетить магазин»

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех мер предосторожностей. Главное – здоровье граждан. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Планируется развести потоки избирателей на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль. На входе омичи смогут воспользоваться антисептиком, ручки для голосованию сделают одноразовыми.

- Прийти проголосовать будет точно безопаснее, чем сходить в магазин. Хорошо, если это современная школа, большая площадь, и можно обеспечить санитарную дистанцию, - прокомментировал глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко. - Социальная дистанция – это расстояние от клиента банка до его владельца. А нам важно обеспечить санитарную дистанцию. Если получится развести потоки входящих и выходящих, то школа будет основным местом голосования. Но если школа маленькая, старенькая, мы организуем голосование во дворе школы.

ИСТОЧНИК KP.RU