2020-06-22T11:59:32+03:00
Общество

Омский губернатор в День памяти и скорби возложил цветы в Парке Победы

Ровно 79 лет началась Великая Отечественная Война
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Александр Бурков возложил цветы.Александр Бурков возложил цветы.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омской области проходят мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Принял в них участие и губернатор Александр Бурков. Глава региона почтил память павших в сражениях за Родину минутой молчания и возложением цветов и гирлянд к монументам славы.

Церемония традиционно началась с мемориального комплекса Парка Победы. Руководители региона и официальные лица во время процессии возложили цветы к памятнику Матери-Сибирячке и Вечному огню. Кроме того, в честь всех героев Великой Отечественной войны традиционно был дан троекратный ружейный залп.

Александр Бурков присоединился к акции памяти «Красная гвоздика». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков присоединился к акции памяти «Красная гвоздика».Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В этот день, 22 июня, ровно 79 лет назад началась самая кровопролитная война за всю историю. 22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия, которая даже не объявляла войну. В истории России 22 июня - трагический день, точка отсчёта долгих 1418 дней испытаний. Все их российский народ с честью вынес.

В День памяти и скорби по всей стране чтят поколение победителей – павших на полях сражений солдат, не доживших до Великой Победы, фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников фашистских концлагерей.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, губернатор Омской области Александр Бурков присоединился к акции памяти «Красная гвоздика». Символом солидарности является значок с красной гвоздикой. Он вручается за пожертвования в благотворительный фонд «Память поколений». Каждый, кто приобретает такой значок, помогает ветеранам всех боевых действий. Вырученные средства направляются на оказание помощи ветеранам, нуждающимся в лекарствах, сложных операциях и других видах медицинской помощи. Красная гвоздика является всенародным символом памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам, которые сражались за Отечество.

Церемония традиционно началась с мемориального комплекса Парка Победы. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Церемония традиционно началась с мемориального комплекса Парка Победы.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Добавим, что официальная делегация возложила также венки и цветы в некрополе Старо-Северного кладбища. Именно там находятся захоронения солдат, в годы войны погибших от тяжёлых ранений. В годы Великой Отечественной войны в Омске было много эвакуированных госпиталей, где выхаживали раненых красноармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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