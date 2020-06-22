2020-06-22T10:30:27+03:00
Общество

Омской молодежи, забравшейся на крышу перехода во время вечеринки, грозит до 15 суток

Все происходило на Любинском проспекте - к делу подключилась полиция
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото вечеринкиФото вечеринкиФото: ВКонтакте
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В полиции Омска проводят проверку по факту мелкого хулиганства. Молодые люди, забравшиеся на стеклянный козырек подземного перехода, по мнению полиции создали не только угрозу его разрушения, но и реальную опасность для жизни и здоровья горожан. Шумная вечеринка с участием нескольких сотен молодых людей проходила в выходные на Любинском проспекте.

Напомним, что в минувшие выходные на улице Ленина группа неизвестных в разгар вечеринки начали прыгать на стеклянном козырьке подземного перехода. Сейчас нарушителей разыскивает полиция, чтобы предъявить административное правонарушение. Им грозит 15 суток лишения свободы.

Также в полиции отметили, что для поддержания порядка в ночные часы будут задействованы дополнительные патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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