Омской молодежи, забравшейся на крышу перехода во время вечеринки, грозит до 15 суток

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:30:27+03:00

Все происходило на Любинском проспекте - к делу подключилась полиция

Изменить размер текста: A A

В полиции Омска проводят проверку по факту мелкого хулиганства. Молодые люди, забравшиеся на стеклянный козырек подземного перехода, по мнению полиции создали не только угрозу его разрушения, но и реальную опасность для жизни и здоровья горожан. Шумная вечеринка с участием нескольких сотен молодых людей проходила в выходные на Любинском проспекте.

Напомним, что в минувшие выходные на улице Ленина группа неизвестных в разгар вечеринки начали прыгать на стеклянном козырьке подземного перехода. Сейчас нарушителей разыскивает полиция, чтобы предъявить административное правонарушение. Им грозит 15 суток лишения свободы.

Также в полиции отметили, что для поддержания порядка в ночные часы будут задействованы дополнительные патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU