Омской молодежи, забравшейся на крышу перехода во время вечеринки, грозит до 15 суток
В полиции Омска проводят проверку по факту мелкого хулиганства. Молодые люди, забравшиеся на стеклянный козырек подземного перехода, по мнению полиции создали не только угрозу его разрушения, но и реальную опасность для жизни и здоровья горожан. Шумная вечеринка с участием нескольких сотен молодых людей проходила в выходные на Любинском проспекте.
Напомним, что в минувшие выходные на улице Ленина группа неизвестных в разгар вечеринки начали прыгать на стеклянном козырьке подземного перехода. Сейчас нарушителей разыскивает полиция, чтобы предъявить административное правонарушение. Им грозит 15 суток лишения свободы.
Также в полиции отметили, что для поддержания порядка в ночные часы будут задействованы дополнительные патрули.
ИСТОЧНИК KP.RU