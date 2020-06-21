Молодежь, устроившая вечеринку в центре Омска, забралась на крышу перехода и прыгала по ней

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:07:35+03:00

Один раз ее уже ломали таким образом [фото]

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В соцсетях появились фото и видео вчерашней уличной вечеринки, которую молодежь устроила в центре города на улице Ленина. Несколько сотен людей гуляли и танцевали под музыку из колонок. По словам комментаторов, такое в этом месте происходит практически каждые выходные.

А вскоре появились и снимки нескольких молодых людей и девушек, которые зачем-то забрались на прозрачную крышу подземного перехода через Любинский проспект и прыгали по ней.

Большинство комментаторов возмутило такое ваварство, и они задались вопросом, кто будет восстанавливать крышу. Напомним, ее уже разбивали однажды точно таким же способом.

Пока город спит. Ул. Ленина..Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU