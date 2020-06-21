Ректор ОмГМУ - о поправках в Конституцию: Охрану здоровья государство хочет закрепить на уровне закона

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:30:08+03:00

По городу работает 25 инфостендов, где омичи могут получить всю информацию по поправкам в Конституцию РФ. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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Омская область готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Оно состоится с 25 июня по 1 июля с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер предосторожностей.

Президент Владимир Путин и губернатор Омской области Александр Бурков неоднократно подчеркивали необходимость принятия поправок. Этого же мнения придерживается и ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан:

- Чтобы достичь качественных изменений, необходимы предшествующие вложения. На уровне страны предлагается закрепить законодательно, что человек вне зависимости от того, какого он социального статуса, где бы он ни проживал, гарантированно получит качественную медицинскую помощь, - считает эксперт. - Еще одна важная поправка касается волонтерского движения. Сегодня мы столкнулись с эпидемией коронавирусной инфекции. Вы посмотрите, как много – и особенно среди медиков – тех, кто оказывает помощь в такой сложный период. Огромная работа проделывается ежедневно. Поправка, которая говорит о том, что на уровне государства мы должны поддерживать, поощрять волонтерское движение очень важна для меня как для ректора образовательного учреждения. Очень хочется, чтобы их подвиг не остался незамеченным.

По словам Марии Ливзан, абитуриентам медицинского академии всегда пытаются донести: врач должен быть примером во всем, в том числе в соблюдении здорового образа жизни.

- Почему это важно? Обратите внимание, что 70% смертности населения вносят хронические неинфекционные заболевания. Их можно профилактировать соблюдением вот таких простых, не требующих огромных материальных вложений правил: это рациональное питание, рациональный уровень физической активности, своевременный мониторинг за состоянием здоровья. И для нас как врачей, просто как для людей, которые заинтересованы в том, чтобы наша страна развивалась, была крепкой, это очень важно. Мы должны показать, как нужно сохранять свое здоровье не на словах, а на деле – важно, что это предлагается закрепить на уровне государства, - комментирует поправки в Конституцию РФ ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан.

НА ЗАМЕТКУ

Какие подарки могут получить омичи на участках?

Все участники голосования смогут испытать свою удачу и получить ценные подарки.

Для этого нужно принять участие в социальной акции «Мой регион». Нужно будет заполнить специальную заявку и получить сертификат. Их будут выдавать у специального стенда. Именно сертификат может позволить получить ценный подарок - он спрятан под ним. Участвовать в акции могут лишь омичи с 18 лет, а подарки стоимостью от 4 000 рублей облагаются налогом:

- 5 квартир;

- 5 машин;

- 10 Айфонов;

- 20 смартфонов;

- 82 телевизора;

- 52 стиральные машины;

- 47 холодильников;

- 164 утюга;

- 42 электросамоката;

- 20 ноутбуков;

- 90 кухонных комбайнов.

ИСТОЧНИК KP.RU