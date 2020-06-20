Эксперт - о поправках в Конституцию: «Правительство будет развивать систему экологического образования»

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:16:19+03:00

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Считанные дни остались до голосования по поправкам в конституцию. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. В Омске с соблюдением всех мер предосторожностей работают 25 информационных стендов в общественных местах - у торговых центров, гипермаркетов, авто- и железнодорожного вокзалов, аэропорта и в парках. В этих пунктах жители Омской области могут узнать все о поправках в Конституцию и особенностях проведения голосования. Губернатор Омской области Александр Бурков уже не раз подчеркивал важность предлагаемых изменений в главный нормативный акт страны.

Поддерживает мнение главы региона и директор САУ «Называевский лесхоз» Юрий Дмитриев. Особое внимание он обращает на поправку, развивающую волонтерскую поддержку экологического образования граждан.

- Как человек, всю жизнь работающий в лесном хозяйстве, я осознаю всю важность воспитания экологической культуры россиян. Из текста поправки в статью 114 Конституции следует, что правительство страны будет заниматься поддержкой волонтерской деятельности и создавать условия для развития системы экологического образования граждан. Важной целью этой поправки я считаю стремление не только сохранить природу для наших детей, но и научить их заботиться о том, что их окружает, - комментирует поправки в Конституцию РФ Юрий Дмитриев. - Эти же задачи решает движение школьных лесничеств, в развитии которого заинтересованы все лесоводы. В Называевском районе действует такое школьное лесничество – на базе «Утинской СОШ». Развивать это движение – значит заботиться о природе и о нас.

ВАЖНО!

«Прийти проголосовать будет безопаснее, чем посетить магазин»

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех мер предосторожностей. Главное – здоровье граждан. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Планируется развести потоки избирателей на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль. На входе омичи смогут воспользоваться антисептиком, ручки для голосованию сделают одноразовыми.

- Прийти проголосовать будет точно безопаснее, чем сходить в магазин, - прокомментировал глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко. - Нам важно обеспечить санитарную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU