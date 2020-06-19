Омич отправил на тот свет шесть человек, напоив их метиловым спиртом

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:22:54+03:00

Павел Бражников рассказал: думал, что спирт нормальный. Однако проверять на себе почему-то не стал. Фото: Анна МИКУЛА

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Трагедия произошла в поселке Покровка под Омском. В ночь с 20 на 21 января там с острым отравлением неизвестным веществом слегли 13 местных жителей. Почти половина из них - шестеро - в итоге скончались. Остальные получили серьезный ущерб здоровью.

Выяснилось, что все они употребляли пойло, которое им продал сосед с говорящей фамилией Бражников. Выяснилось, что он выдал за этиловый спирт, смертельно ядовитый метиловый. Мужчина в свою очередь заявил на первом судебном слушании, что сам не зал об этом. Он якобы купил алкоголь оптом у некоего Алика, который заверил, что выпивка качественная.

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– Я купил спирт у Алика Кадилова, – пояснил несостоявшийся алкобарон. – Он мне сказал, что жидкость нормальная, он сам ее пил. Я поверил ему. У полицейских даже есть аудиозапись моего с ним разговора, которая подтверждает мои слова. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU