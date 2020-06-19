«Для нас это святое»: Губернатор все-таки разрешил омичам прийти на Парад Победы 24 июня
В Омске прошла первая репетиция Парада, запланированного 24 июня. Ранее сообщалось, что он пройдет с ветеранами, но без зрителей. В омском правительстве даже просили жителей не приходить на Соборную площадь, а смотреть мероприятие по телевизору.
Однако сегодня стало известно, что власти допускают участие зрителей в Параде Победы. Об этом сказал омский губернатор Александр Бурков.
- Зрители смогут посетить парад, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, должна быть обработка рук. Но советую тем, кто может, смотреть его по телевизору, - отметил глава региона.
Губернатор добавил, что мероприятие пройдет с военной техникой и военнослужащими.
- Парад для нас - это святое, - отметил Бурков.
ИСТОЧНИК KP.RU