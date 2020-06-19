2020-06-19T06:56:46+03:00
Общество

«Для нас это святое»: Губернатор все-таки разрешил омичам прийти на Парад Победы 24 июня

Но посоветовал смотреть его по телевизору
Станислав МУХИН
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Уже прошла репетиция Парада.Уже прошла репетиция Парада.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омске прошла первая репетиция Парада, запланированного 24 июня. Ранее сообщалось, что он пройдет с ветеранами, но без зрителей. В омском правительстве даже просили жителей не приходить на Соборную площадь, а смотреть мероприятие по телевизору.

Однако сегодня стало известно, что власти допускают участие зрителей в Параде Победы. Об этом сказал омский губернатор Александр Бурков.

- Зрители смогут посетить парад, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, должна быть обработка рук. Но советую тем, кто может, смотреть его по телевизору, - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что мероприятие пройдет с военной техникой и военнослужащими.

- Парад для нас - это святое, - отметил Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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