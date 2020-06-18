Омское правительство держит на контроле вопросы захоронения твердых бытовых отходов

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:18:58+03:00

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Вопросам захоронения твердых коммунальных отходов в омском правительстве по поручению губернатора Александра Буркова уделяется особое внимание. Накануне власти региона получили официальное разрешение на использование объектов размещения ТКО в восьми районах региона. Об этом доложили губернатору.

- Сегодня это первый значимый результат по легализации мест захоронения твердых коммунальных отходов, – отметили в региональном минприроды.

Работа омских властей по легализации мест захоронения ТКО может иметь реальный социальный результат. По мнению экспертов, это может повлиять на снижение тарифа для населения. В то же время легализация мест захоронения ТКО позволит обустроить и охранять эти объекты в соответствии с экологическими нормами.

Положительное заключение получено от Минприроды России. Легализованные полигоны теперь можно вносить в специальный перечень и в региональную схему обращения с мусором. В ближайшее время ожидается получение положительного заключения Минприроды РФ на места размещения твердых коммунальных отходов еще в трех районах. Все это снижает остроту вопросов, связанных с размещением ТБО. Первый замминистра природных ресурсов и экологии Александр Матненко говорит:

ФОТО: пресс-служба ООО "Магнит"

- Уже сегодня будет подписан наш отраслевой ведомственный приказ, и де-юре у нас появляются восемь таких легальных объектов. Результат не максимальный, но очень важный. Еще по трем объектам ждем положительного заключения до конца месяца. Это те официально утвержденные места захоронения, по которым у нас выстроены субсидии и в дальнейшем возможно тарифное регулирование.

Большинство экспертов отмечают: работа по легализации мест для захоронения мусора - непростая. Но омские власти уже получили первый эффект.

- Полигоны так или иначе будут присутствовать в современной сфере обращения с отходами, – подчеркнул член комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Феликс Панов. – Важно, что, легализуя места захоронения ТКО, власти Омской области легализуют те объекты, которые можно оборудовать нужным набором качеств, сделать полигоны современными. Современное мусорное производство – это не территория, покрытая сеткой-рабицей. А это должен быть полигон, правильно оборудованный».

В планах омских властей добиться включения в реестр легализуемых полигонов 32 объекта в районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU