Комиссия мэрии Омска оценила качество работ на объектах благоустройства

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:04:09+03:00

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Мэрия Омска оценила качество работы подрядчиков, которые выполнялись по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Два объекта осмотрела специальная комиссия во главе с вице-мэром города Евгением Фоминым. Представители администрации побывали в сквере Молодоженов, который обустраивается в несколько очередей.

- В прошлом году здесь сделали первую очередь, жители давно ждали благоустройства этого сквера. Установили освещение, малые архитектурные формы, фонтан, уложили плитку, - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Советского округа Александр Клюхин. - В рамках второго этапа мы планируем отремонтировать все пешеходные зоны, уложить плитку, дополнить спортивные площадки снарядам и, детскую зону — каруселями и качелями, жители будут комфортно отдыхать на данной территории.

В мэрии прислушались к беспокойству омичей. В социальных сетях жители высказывали опасения относительно качества плитки. Ее подрядчик «А-лига» собирался использовать на пешеходных дорожках в этом году. «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска провел лабораторные испытания всех образцов плитки.

- К нам поступали обращения горожан по белому «налету» и специфическому запаху от плитки, которая использовалась при выполнении первого этапа работ в сквере Молодоженов, — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. — После нескольких комиссионных обследований мы видим, что запаха нет, на плитке ранее образовывались так называемые «высолы» — это естественный процесс, который может проявляться в работах с кирпичом и плиткой, химических примесей в плитке также нет. По работам второго этапа — партия плитки, по заключению экспертизы, не соответствовала сертификатам качества и требованиям к материалам, которые могут использоваться для пешеходных зон. Всю бракованную плитку отсюда вывезли, вчера завезли новую партию.

Документы и образцы из новой партии плитки направлены на независимую экспертизу. Вице-мэр поручил ответственным усилить бдительность и контроль за качеством материалов, которые используют при благоустройстве сквера. Сейчас работы выполняются с опережением графика.

- Мы в городе в этом году благоустраиваем три объекта, ресурсов и техники достаточно, в контрактные сроки укладываемся, - сказал директор подрядной организации ООО «А-Лига» Михаил Сергеев.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в первом микрорайоне, где сейчас ведется благоустройство территории «Городская поляна», подрядчик ООО «Олимп» выполнил работы на объекте более чем на 30%, в ближайшее время начнутся работы с использованием асфальта.

- Мы провели встречи с подрядчиком, населением, местным КТОСом и решили совместно держать под наблюдением ход работ на объекте. Уже в сентябре мы увидим прекрасную комфортную освещенную территорию со сценой и детской площадкой, - отметил глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.

Напомним, что гарантия на все выполненные работы составляет три года. По информации департамента городского хозяйства, в 2020 году в Омске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет комплексно благоустроено восемь общественных пространств. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 278 млн.

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-мэр Евгений ФОМИН:

- Торги состоялись по всем объектам, пять контрактов уже заключены, три контракта будут подписаны до конца месяца. Все работы ведутся планово, в рамках графика производства работ. Самые трудоемкие и масштабные объекты — это продолжение благоустройства улицы Бударина и Театральной площади (вторые очереди — по 67 миллионов рублей каждый). В этом году, в сентябре, также начнутся подготовительные работы на самом большом объекте благоустройства — в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

ИСТОЧНИК KP.RU