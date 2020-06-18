2020-06-18T14:04:09+03:00
Общество

Комиссия мэрии Омска оценила качество работ на объектах благоустройства

Вице-мэр Омска Евгений Фомин побывал на двух объектах
Поделиться:
Комиссия проверила качество работ на объектах благоустройства.Комиссия проверила качество работ на объектах благоустройства.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

Мэрия Омска оценила качество работы подрядчиков, которые выполнялись по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Два объекта осмотрела специальная комиссия во главе с вице-мэром города Евгением Фоминым. Представители администрации побывали в сквере Молодоженов, который обустраивается в несколько очередей.

- В прошлом году здесь сделали первую очередь, жители давно ждали благоустройства этого сквера. Установили освещение, малые архитектурные формы, фонтан, уложили плитку, - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Советского округа Александр Клюхин. - В рамках второго этапа мы планируем отремонтировать все пешеходные зоны, уложить плитку, дополнить спортивные площадки снарядам и, детскую зону — каруселями и качелями, жители будут комфортно отдыхать на данной территории.

В мэрии прислушались к беспокойству омичей. В социальных сетях жители высказывали опасения относительно качества плитки. Ее подрядчик «А-лига» собирался использовать на пешеходных дорожках в этом году. «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска провел лабораторные испытания всех образцов плитки.

- К нам поступали обращения горожан по белому «налету» и специфическому запаху от плитки, которая использовалась при выполнении первого этапа работ в сквере Молодоженов, — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. — После нескольких комиссионных обследований мы видим, что запаха нет, на плитке ранее образовывались так называемые «высолы» — это естественный процесс, который может проявляться в работах с кирпичом и плиткой, химических примесей в плитке также нет. По работам второго этапа — партия плитки, по заключению экспертизы, не соответствовала сертификатам качества и требованиям к материалам, которые могут использоваться для пешеходных зон. Всю бракованную плитку отсюда вывезли, вчера завезли новую партию.

Документы и образцы из новой партии плитки направлены на независимую экспертизу. Вице-мэр поручил ответственным усилить бдительность и контроль за качеством материалов, которые используют при благоустройстве сквера. Сейчас работы выполняются с опережением графика.

- Мы в городе в этом году благоустраиваем три объекта, ресурсов и техники достаточно, в контрактные сроки укладываемся, - сказал директор подрядной организации ООО «А-Лига» Михаил Сергеев.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в первом микрорайоне, где сейчас ведется благоустройство территории «Городская поляна», подрядчик ООО «Олимп» выполнил работы на объекте более чем на 30%, в ближайшее время начнутся работы с использованием асфальта.

- Мы провели встречи с подрядчиком, населением, местным КТОСом и решили совместно держать под наблюдением ход работ на объекте. Уже в сентябре мы увидим прекрасную комфортную освещенную территорию со сценой и детской площадкой, - отметил глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.

Напомним, что гарантия на все выполненные работы составляет три года. По информации департамента городского хозяйства, в 2020 году в Омске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет комплексно благоустроено восемь общественных пространств. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 278 млн.

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-мэр Евгений ФОМИН:

- Торги состоялись по всем объектам, пять контрактов уже заключены, три контракта будут подписаны до конца месяца. Все работы ведутся планово, в рамках графика производства работ. Самые трудоемкие и масштабные объекты — это продолжение благоустройства улицы Бударина и Театральной площади (вторые очереди — по 67 миллионов рублей каждый). В этом году, в сентябре, также начнутся подготовительные работы на самом большом объекте благоустройства — в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комиссия мэрии Омска оценила качество работ на объектах благоустройства
«Ростелеком» провел третий кубок Омской области по World of Tanks
Адрес любовника омичу, который зарезал из ревности соперника, назвала сама жена
Омич, убивший из ревности соперника, снял его муки на видео и выслал жене
Хорошая теплица - залог отличного урожая
Кто поможет решить спор при разводе
Голосование в «Клинике года-2020» продлено до октября
Продать машину?
Свой дом на курорте
Омичи появились на WildBerries
Личный гид по поступлению в вуз
Летний дачный сезон открыт!
Об изменениях при получении опознавательного знака «Инвалид»
Призвание сильных и мужественных…
ТНТ4 номинирован в Европе на «Лучшую команду маркетинга года»
На видео попало чудовищное ДТП на трассе в Омской области
Ревнивый омич зарубил соперника топором, а потом сжег свое авто, потому что не смог скрыться с места
Информация для абитуриентов! Как выбрать специальность?
В на трассе Омской области произошло массовое ДТП
Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ жители Омской области могут получить машину и квартиру
Пожилая омичка отдала мошенникам 1,3 млн, понадеявшись на компенсацию в 400 тысяч
Юная омичка, изнасиловавшая и убившая мужчину, сделала заявление в суде
Стало известно, сколько омичей заразились коронавирусом за сутки
Омичам посоветовали менять защитные маски каждые 20 минут