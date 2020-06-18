2020-06-18T07:35:17+03:00
Общество

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ жители Омской области могут получить машину и квартиру

Голосование состоится с 25 июня по 1 июля
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Голосование пройдет 1 июля.Голосование пройдет 1 июля.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Интересный бонус ждет жителей Омской области, которые придут на избирательные участки с 25 июня по 1 июля. В этот день состоится голосование по поправки к Конституции. Они касаются перераспределения полномочий между уровнями власти, оказания медицинской помощи, суверенитета страны. Голосования пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Власти об этом позаботились.

Все проголосовавшие могут испытать удачу. После посещения специальной кабинки и сделанного выбора жители Омской области имеют шанс получить квартиру, авто и другие ценные презенты. Для этого нужно принять участие в социальной акции "Мой регион". О ней омичам многое известно по предыдущим дня голосования.

В этот раз после сделанного выбора нужно будет заполнить специальную заявку и получить сертификат. Их будут выдавать у специального стенда. Именно сертификат может позволить получить ценный подарок - он спрятан под ним. Правила участия в акции самые простые: от избирателей просто требуется стереть защитный слой, под которым организаторами спрятаны качественная бытовая техника, электроника, спортивный инвентарь, разнообразные скидочные купоны большого количества магазинов. Главные призы, напомним, квартира и автомобиль. Можно испытать свое везение.

О подробностях социальной акции "Мой регион" рассказал президент Союза торговли Омской области Борис Сватков. Именно эта организация выступает организатором акции.

- Всего мы сделали 9 категорий, они разные. Там необходимые вещи: бытовая техника, телевизоры, холодильники, морозильники, - сказал в эфире 12 канала Борис Сватков. - Человек приходит на избирательный участок, там наш стенд, нужно подойти с паспортом, заполнить заявку. Если вдруг вы выиграли автомобиль – мы должны вам позвонить, вас сопроводить.

Голосование по поправкам Конституции РФ, напомним, пройдет с 25 июня по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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