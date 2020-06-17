2020-06-17T12:58:47+03:00
Общество

Горсовет одобрил передачу помещений Омской крепости студотрядам и военно-историческому клубу

За бесплатную аренду они обязуются сделать там ремонт
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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На пленарном заседании омского горсовета обсудили вопрос, рассмотренный ранее на комитете по муниципальной собственности. Предлагалось передать помещения общей площадью в 1000 кв. метров в безвозмездное пользование двум некоммерческим организациям: военно-историческому клубу «Кованая рать» и студенческим стройотрядам.

По первому пункту у депутатов вопросов не возникло – реконструкторы активно сотрудничают с мэрией и помогают в организации мероприятий в Омской крепости. Однако в случае со студотрядами у ряда парламентариев появились сомнения.

В частности Дмитрий Лицкевич поинтересовался, что город получит от этой организации.

Курирующая направление вице-мэр Анастасия Терпугова ответила, что там будет создан мультифункциональный кластер с коворгингом и центром поддержки молодежи. Кроме того, проводимые студотрядами мероприятия смогут вдохнуть жизнь в пространство Омской крепости. Также она отметила, что ремонт и обеспечение необходимым оборудованием арендуемого помещения займет около двух лет, еще три года потребуются на развитие самой организации.

Депутат Олег Афанасьев предложил сократить срок аренды – с пяти до трех лет. По его мнению, помещения дорогостоящие и, возможно, в будущем появится возможность использовать их с большей выгодой.

Юрий Федотов поддержал коллегу и также попросил сотрудников мэрии предоставить подробную смету расходов на ремонт помещения, с указанием конкретных сроков и сумм, которые потребуются на все работы.

Предложение приняли с учетом этих поправок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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