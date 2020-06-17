2020-06-17T10:25:36+03:00
Общество

Названо условие, при котором торговым центрам в Омске разрешать работу в выходные

Его назвал вице-губернатор Дмитрий Ушаков
Станислав МУХИН
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Сейчас торговые центры по выходным закрыты.Сейчас торговые центры по выходным закрыты.Фото: ВКонтакте
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Многие омичи часто спрашивают, когда торговые центры начнут работать по выходным. Сейчас они открыты лишь в будни и только до 20:00. Не все успевают после работы. Вице-губернатор Дмитрий Ушаков рассказал, при каких условиях развлекательные и торговые центры смогут начать работать по выходным.

- Деятельность ТРЦ по выходным может быть возобновлена, как только позволит санитрано-эпидемиологическая ситуация. Удалось сохранить смягчение режима для торговых организаций на последнем оперштабе. Очень многое зависит от самих торговых организаций и их ответственного отношения к соблюдению всех мер безопасности, - написал в своем Instagram Ушаков.

Судя по последним сводкам от минздрава, наступит это не скоро. За последние сутки коронавирус нашли еще у 98 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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