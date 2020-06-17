2020-06-17T09:59:29+03:00
Общество

До 2024 года появится почти 400 мест в частных детсадах Омской области

Это одно из направлений нацпроекта "Демография"
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В этом году откроют первые 48 мест.В этом году откроют первые 48 мест.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Министерство образования Омской области участвует в федеральном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Предусмотрено развитие частных детсадов. До 2024 года за счет субсидии из федерального бюджета в регионе создадут 396 мест. В этом году откроют первые 48 мест.

- По итогам конкурсного отбора 4 дополнительные группы в частных детсадах Омска, каждая на 12 детей, будут открыты в Амурском поселке, в том числе в микрорайоне «Амурский-2», а также в детском саду на ул. Декабристов. Всего на эти цели выделено 5,9 млн, - уточнили в пресс-службе омского правительства.

Субсидии направят на материально-техническое оснащение групп.

Министерством образования региона запланировано выделение средств для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку частных дошкольных организаций. Это позволит сдерживать размер родительской платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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