До 2024 года появится почти 400 мест в частных детсадах Омской области
Министерство образования Омской области участвует в федеральном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Предусмотрено развитие частных детсадов. До 2024 года за счет субсидии из федерального бюджета в регионе создадут 396 мест. В этом году откроют первые 48 мест.
- По итогам конкурсного отбора 4 дополнительные группы в частных детсадах Омска, каждая на 12 детей, будут открыты в Амурском поселке, в том числе в микрорайоне «Амурский-2», а также в детском саду на ул. Декабристов. Всего на эти цели выделено 5,9 млн, - уточнили в пресс-службе омского правительства.
Субсидии направят на материально-техническое оснащение групп.
Министерством образования региона запланировано выделение средств для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку частных дошкольных организаций. Это позволит сдерживать размер родительской платы.
ИСТОЧНИК KP.RU