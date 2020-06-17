В Омске организуют дополнительные пункты выдачи справок в садики

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:46:08+03:00

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30 тысяч детей нужно принять омским поликлиникам до 22 июня. Именно с этой даты после трехмесячного простоя в регионе начинают работать дошкольные учреждения. Но перед их посещениям родители должны взять справку у педиатра. Чтобы избежать очередей, в минздраве придумали новую систему: проводить осмотр ребятишек будут и в поликлиниках и в садиках.

Там откроют дополнительные пункты. Идти самим родителям никуда не надо - время назначать будут медсестры садиков и поликлиник. С 17 июня они начинают обзванивать омичей. Срок действия справок решено увеличить до 5 дней.

- Медицинскими учреждениями будут организованы пункты осмотра детей и выдачи справок, в том числе в образовательных организациях. В связи с чем, все законные представители будут оповещены о времени и месте приема врача-педиатра. Работа медицинских организаций будет организована в 2 смены, в том числе в выходные дни, - уточнили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU