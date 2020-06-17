2020-06-17T07:17:11+03:00
Общество

В омском минздраве придумали, как без очередей выдать справки 30 тысячам детей, идущим в садики с 22 июня

Родителям не нужно обращаться самим в поликлиники
Станислав МУХИН
Поделиться:
При поступлении в садики у детей будут измерять температуру.При поступлении в садики у детей будут измерять температуру.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

К штурму поликлиник уже приготовились омичи, у которых есть дети дошкольного возраста. А все из-за того, что с 22 июня, наконец-то, начинают работать садики после трехмесячного простоя. Однако сибиряки сразу поняли: попасть туда будет не так-то просто. А все из-за того, что перед посещением детсада нужно взять справку у педиатра о здоровье ребенка. А действует она всего лишь три дня. Жители опасались: за три дня омским поликлиникам предстояло принять 30 тысяч детей! А, значит, огромных очередей не избежать.

В минздраве страхи родителей услышали. И придумали новую систему, которая должна помочь избежать очередей. Обращаться самостоятельно в поликлинику омичам не нужно.

- Убедительно просим вас не посещать медицинские организации без приглашения и приходить на прием в назначенное время, что позволит соблюсти санитарные требования и избежать скопления большого количества пациентов, - обратились в минздраве к родителям.

Срок действия справки решили увеличить с 3 до 5 дней. И с сегодняшнего дня, с 17 июня, всех родителей дошкольников начнут обзванивать сотрудники поликлиники и медсестры садиков. Они будут назначать каждому родителю время приема. Проводить педиатрический осмотр ребятишек будут в эти 5 дней до открытия садов, как в поликлинике, так и в самих дошкольных учреждениях. Самим идти в медучреждения омичам с детьми сейчас не нужно. Нужно просто дождаться звонка.

- Медицинскими учреждениями будут организованы пункты осмотра детей и выдачи справок, в том числе в образовательных организациях. В связи с чем, все законные представители будут оповещены о времени и месте приема врача-педиатра. Работа медицинских организаций будет организована в 2 смены, в том числе в выходные дни, - уточнили в минздраве.

Что касается анализов, то их сдавать не нужно. Так как это не начало нового учебного года, а возобновление обучения после длительного простоя. Как пояснили в минздраве, из анализов ребенку нужно будет только сдать исследование на яйцеглист. Но его у детей возьмут уже в садике после начала посещения дошкольных учреждений.

- По поводу слухов о том, что ребенку необходим анализ на коронавирус. Он не требуется. Если ребенок был в контактной группе, то эти списки есть и поступили в поликлинику. Если же по кому-то из детей нет информации, а родители предполагают, что в последние дни ребенок мог общаться с больным COVID-19, просьба сообщать об этом врачу. На кону здоровье и жизнь вашего ребенка и других людей, - обратились к омичам в минздраве.

Как придуманная ведомством система будет работать на практике, родители узнают уже в ближайший день-два.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
В омском правительстве все же подумывают проводить Парад Победы без ветеранов
В Омске организуют дополнительные пункты выдачи справок в садики
За сутки в Омской области коронавирусом заразились еще почти сто человек
В Омске до декабря закрыли проезд по бульвару Архитекторов
Стало известно, когда в Омск привезут 33 новых троллейбуса
Названа дата запуска фонтанов в Омске
Воды в лицо и ведром по голове: В Омске сняли, как мастер пытается отрезвить пьяного механика
Омич обокрал машину, а потом поехал с потерпевшим искать воров
Омские садики тщательно продезинфицируют перед открытием
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
На видео попало задержание грабителя с женской сумочкой
Мэр проверила состояние территорий у омских школ
Пьяный омич вломился в чужой дом и изнасиловал хозяйку, вернувшуюся с ночной смены
Должница из Омска помогла оштрафовать коллекторов на 55 тысяч
«Росводоканал Омск»: передай показания через РВК.Услуги
На тепловых сетях в Октябрьском и Центральном округах пройдут гидравлические испытания
Присоединиться к акции «Свеча памяти» может каждый омич
Красивая беседка для вашей дачи.
Как правильно выбрать нижнее белье
Летний дачный сезон открыт!
Омичи заметили столб черного дыма в районе Телевизионного завода
«Не все дети пойдут в детские сады именно с 22 июня»: Глава омского минобра высказалась об открытии садиков
Хорошая теплица - залог отличного урожая
Призвание сильных и мужественных…
Личный гид по поступлению в вуз
Высшее образование не подорожает
За сутки еще 97 омичей заразились коронавирусом