В омском минздраве придумали, как без очередей выдать справки 30 тысячам детей, идущим в садики с 22 июня

К штурму поликлиник уже приготовились омичи, у которых есть дети дошкольного возраста. А все из-за того, что с 22 июня, наконец-то, начинают работать садики после трехмесячного простоя. Однако сибиряки сразу поняли: попасть туда будет не так-то просто. А все из-за того, что перед посещением детсада нужно взять справку у педиатра о здоровье ребенка. А действует она всего лишь три дня. Жители опасались: за три дня омским поликлиникам предстояло принять 30 тысяч детей! А, значит, огромных очередей не избежать.

В минздраве страхи родителей услышали. И придумали новую систему, которая должна помочь избежать очередей. Обращаться самостоятельно в поликлинику омичам не нужно.

- Убедительно просим вас не посещать медицинские организации без приглашения и приходить на прием в назначенное время, что позволит соблюсти санитарные требования и избежать скопления большого количества пациентов, - обратились в минздраве к родителям.

Срок действия справки решили увеличить с 3 до 5 дней. И с сегодняшнего дня, с 17 июня, всех родителей дошкольников начнут обзванивать сотрудники поликлиники и медсестры садиков. Они будут назначать каждому родителю время приема. Проводить педиатрический осмотр ребятишек будут в эти 5 дней до открытия садов, как в поликлинике, так и в самих дошкольных учреждениях. Самим идти в медучреждения омичам с детьми сейчас не нужно. Нужно просто дождаться звонка.

- Медицинскими учреждениями будут организованы пункты осмотра детей и выдачи справок, в том числе в образовательных организациях. В связи с чем, все законные представители будут оповещены о времени и месте приема врача-педиатра. Работа медицинских организаций будет организована в 2 смены, в том числе в выходные дни, - уточнили в минздраве.

Что касается анализов, то их сдавать не нужно. Так как это не начало нового учебного года, а возобновление обучения после длительного простоя. Как пояснили в минздраве, из анализов ребенку нужно будет только сдать исследование на яйцеглист. Но его у детей возьмут уже в садике после начала посещения дошкольных учреждений.

- По поводу слухов о том, что ребенку необходим анализ на коронавирус. Он не требуется. Если ребенок был в контактной группе, то эти списки есть и поступили в поликлинику. Если же по кому-то из детей нет информации, а родители предполагают, что в последние дни ребенок мог общаться с больным COVID-19, просьба сообщать об этом врачу. На кону здоровье и жизнь вашего ребенка и других людей, - обратились к омичам в минздраве.

Как придуманная ведомством система будет работать на практике, родители узнают уже в ближайший день-два.