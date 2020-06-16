Мэр проверила состояние территорий у омских школ

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:50:29+03:00

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Очередную рабочую поездку по городу совершила мэр Омска Оксана Фадина. На этот раз градоначальница отправилась в Советский округ. Там она оценила состояние подъездных путей и тротуаров у школ и поликлиники. Первой точки работы Оксаны Николаевной стала пешеходная дорожка, ведущая к средней общеобразовательной школе №133 по улице XIX Партсъезда. Оксана Фадина всегда уделяет особое внимание просьбам жителей. Именно на состояние этого тротуара жаловалась одна из жительниц во время недавнего прямого эфира программы «Вести — Подробности». Тогда глава города пообещала разобраться в ситуации, и взяла ее под личный контроль. В итоге мэр решила выехать на место, чтобы все увидеть своими глазами.

К настоящему моменту здесь уже приступили к ремонту тротуара вдоль домов 35А, 35Б и 36Д по улице 19 Партсъезда. Работы на этом объекте строители завершат к концу июля. В начале августа начнут ремонт дорожного полотна межквартального проезда и отсыпят гранулятом парковку рядом с учебным учреждением. Просьбу жителей услышали.

Вторым объектом, который осмотрела мэр, стала улица Магистральная. На нее неоднократно жаловались омичи. Она попала в перечень ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оксана Фадина отметила, что по вопросу проблемного подъезда к детской больнице к ней не раз обращались жители города.

К работам на объекте подрядчик приступил уже с 15 апреля. В данный момент ведётся масштабный ремонт участка протяженностью около трех километров. Работы на сумму более 100 миллионов рублей планируется завершить к 1 августа 2020 года.

Мэр оценила безопасность подъездных путей к омским школам и поликлиникамФото: пресс-служба администрации города Омска

- Магистральная — стратегически важная дорога. Она ведет к Городской детской клинической больнице № 3. Поэтому важно сделать ее максимально комфортной и удобной для проезда скорой помощи и посетителей медучреждения. Что касается внутриквартальных проездов рядом со школами и садиками, то в этом году я поставила задачу главам административных округов провести полную инвентаризацию межквартальных проездов, дать предложения по их ремонту. Со следующего года мы запустим муниципальную программу по комплексному благоустройству подъездных путей к социальным учреждениям, — подчеркнула мэр.

Мэр подчеркнула, что задача муниципалитета не сводится исключительно к ремонту дорог у образовательных учреждений. В рамках федерального и регионального финансирования мэрия планирует провести комплексные работы: привести в порядок тротуары, озеленить территории, нанести разметку, организовать освещение и светофоры.

Отметим, что до конца этого года около учебных заведений установят 121 светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU