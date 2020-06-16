2020-06-16T13:50:29+03:00
Общество

Мэр проверила состояние территорий у омских школ

Оксана Фадина побывала с рабочим визитом в Советском округе.
Поделиться:
Мэр оценила безопасность подъездных путей к омским школам и поликлиникамМэр оценила безопасность подъездных путей к омским школам и поликлиникамФото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Очередную рабочую поездку по городу совершила мэр Омска Оксана Фадина. На этот раз градоначальница отправилась в Советский округ. Там она оценила состояние подъездных путей и тротуаров у школ и поликлиники. Первой точки работы Оксаны Николаевной стала пешеходная дорожка, ведущая к средней общеобразовательной школе №133 по улице XIX Партсъезда. Оксана Фадина всегда уделяет особое внимание просьбам жителей. Именно на состояние этого тротуара жаловалась одна из жительниц во время недавнего прямого эфира программы «Вести — Подробности». Тогда глава города пообещала разобраться в ситуации, и взяла ее под личный контроль. В итоге мэр решила выехать на место, чтобы все увидеть своими глазами.

К настоящему моменту здесь уже приступили к ремонту тротуара вдоль домов 35А, 35Б и 36Д по улице 19 Партсъезда. Работы на этом объекте строители завершат к концу июля. В начале августа начнут ремонт дорожного полотна межквартального проезда и отсыпят гранулятом парковку рядом с учебным учреждением. Просьбу жителей услышали.

Вторым объектом, который осмотрела мэр, стала улица Магистральная. На нее неоднократно жаловались омичи. Она попала в перечень ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оксана Фадина отметила, что по вопросу проблемного подъезда к детской больнице к ней не раз обращались жители города.

К работам на объекте подрядчик приступил уже с 15 апреля. В данный момент ведётся масштабный ремонт участка протяженностью около трех километров. Работы на сумму более 100 миллионов рублей планируется завершить к 1 августа 2020 года.

Мэр оценила безопасность подъездных путей к омским школам и поликлиникам Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр оценила безопасность подъездных путей к омским школам и поликлиникамФото: пресс-служба администрации города Омска

- Магистральная — стратегически важная дорога. Она ведет к Городской детской клинической больнице № 3. Поэтому важно сделать ее максимально комфортной и удобной для проезда скорой помощи и посетителей медучреждения. Что касается внутриквартальных проездов рядом со школами и садиками, то в этом году я поставила задачу главам административных округов провести полную инвентаризацию межквартальных проездов, дать предложения по их ремонту. Со следующего года мы запустим муниципальную программу по комплексному благоустройству подъездных путей к социальным учреждениям, — подчеркнула мэр.

Мэр подчеркнула, что задача муниципалитета не сводится исключительно к ремонту дорог у образовательных учреждений. В рамках федерального и регионального финансирования мэрия планирует провести комплексные работы: привести в порядок тротуары, озеленить территории, нанести разметку, организовать освещение и светофоры.

Отметим, что до конца этого года около учебных заведений установят 121 светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске до декабря закрыли проезд по бульвару Архитекторов
Стало известно, когда в Омск привезут 33 новых троллейбуса
Названа дата запуска фонтанов в Омске
Воды в лицо и ведром по голове: В Омске сняли, как мастер пытается отрезвить пьяного механика
Омич обокрал машину, а потом поехал с потерпевшим искать воров
Омские садики тщательно продезинфицируют перед открытием
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
На видео попало задержание грабителя с женской сумочкой
Мэр проверила состояние территорий у омских школ
Пьяный омич вломился в чужой дом и изнасиловал хозяйку, вернувшуюся с ночной смены
Должница из Омска помогла оштрафовать коллекторов на 55 тысяч
«Росводоканал Омск»: передай показания через РВК.Услуги
На тепловых сетях в Октябрьском и Центральном округах пройдут гидравлические испытания
Присоединиться к акции «Свеча памяти» может каждый омич
Красивая беседка для вашей дачи.
Как правильно выбрать нижнее белье
Летний дачный сезон открыт!
Омичи заметили столб черного дыма в районе Телевизионного завода
«Не все дети пойдут в детские сады именно с 22 июня»: Глава омского минобра высказалась об открытии садиков
Хорошая теплица - залог отличного урожая
Призвание сильных и мужественных…
Личный гид по поступлению в вуз
Высшее образование не подорожает
За сутки еще 97 омичей заразились коронавирусом