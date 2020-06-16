«Потратим деньги на спортлагерь и строительство»: Многодетные омичи поблагодарили президента за выплаты

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:10:54+03:00

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Многодетная семья Козловых уже планирует, как потратит президентские выплаты, которые им уже пришли в июне. В общей сложности на пятерых детей получилось 120 тысяч рублей - существенная поддержка в сегодняшнее непростое время.

Омичи во время совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы по видео-конференц-связи обратились к Владимиру Путину со словами благодарности.

– Наша семья получила более 120 тысяч рублей. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Часть выплат мы потратили на наших старших девочек – на путевки в спортивный лагерь, там они будут совершенствовать свое мастерство, – поделился с президентом глава семейства Виктор Козлов. – Часть денег мы направим на то, чтобы собрать детей в школу и детский сад. А поскольку деньги еще останутся, мы вложим их в строительство дома.

В Омской области проживает почти 400 тысяч детей в возрасте до 16 лет. Родители 337 тысяч из них уже получили полагающиеся им деньги. Ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет перечислены 93% родителей (это более 57 тысяч человек), а единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет получили 85% (более 280 тысяч человек).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785027" frameborder="0"></iframe> Семья Козловых из Омской области рассказали президенту о социальной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU