В Омске стартовала акция «Окна России»

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Омской области приглашают присоединиться к акции «Окна России», которая стартовала сегодня, 5 июня, и продлится до 12 июня.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, участникам предлагается украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье.

Кстати, для того, чтобы присоединиться, не обязательно быть профессиональным художником. На сайте Российского движения школьников размещены трафареты, с помощью которых, используя краски, нужно украсить окно. Важное условие: в окне необходимо нарисовать контур сердца, а само изображение должно быть видно с улицы.

Не закрашивая рисунок, надо сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии, #Омскаяобласть, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU