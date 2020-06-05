2020-06-05T12:15:03+03:00
Общество

В Омске доверчивая пенсионерка перевела мошенникам 1 миллион рублей

Она не заподозрила обмана [видео]
Станислав МУХИН
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Доверчивостью 74-летней пенсионерки из Омска воспользовались телефонные мошенники. Они позвонили женщине и заявили: кто-то пытается снять с ее счета кругленькую сумму. Чтобы спасти средства, нужно перевести их на резервный счет.

- Я сказала, что сейчас доеду до банка. Они ответили: "Ни в коем случае не вступайте в разговор с работниками банка". Ваши реквизиты стали кому-то известны, - рассказала омским полицейским обманутая пенсионерка. Всего она совершила по указанию мошенников 15 переводов. Омичка лишилась больше 1 миллиона рублей.

- Пожилая омичка поверила мошенникам, сняла со счета 1 млн 90 тысяч рублей и через банкомат в одном из торговых комплексов произвела 70 переводов на указанные злоумышленником 15 телефонных номеров. После того, как сотрудники «службы безопасности» не перезвонили на следующий день, как обещали, она обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Заведено уголовное дело. Дистанционных мошенников ищут. Ранее в Омске задержали банду, которая занималась похожей преступной деятельностью.

Омская пенсионерка рассказывает, как мошенники обманули на 1 миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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