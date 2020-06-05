«Быстро на пол - фамилия?»: Омская полиция выложила видео задержания дистанционных мошенников

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:15:53+03:00

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Появилось видео задержания дистанционных мошенников. Задерживал их спецназ с криками "Все на пол! Полиция!". Злоумышленники были обескуражены.

Банда проживала в частном доме на окраине Омска. Силовикам стало известно, что все они занимаются незаконной деятельностью. Специализировались омичи на краже денег с карт. Они звонили другим людям и представлялись сотрудниками банка. В беседе мошенники пугали владельцев карт, что у них зафиксированы подозрительные операции по счету. Так они узнавали коды из мобильного банка людей, после чего обчищали счета. По такой нехитрой схеме банда похитила у 7 жителей Томской области почти 300 тысяч рублей.

В доме нашли все оборудование для звонков и кучу сим-карт. Подозреваемой является 42-летняя жительница Ленинского округа. На женщину заведено уголовное дело.

Оперативное видео задержания телефонных мошенников в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU