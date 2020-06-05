2020-06-05T11:15:53+03:00
Происшествия

«Быстро на пол - фамилия?»: Омская полиция выложила видео задержания дистанционных мошенников

Банда воровала деньги с карт сибиряков [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Появилось видео задержания дистанционных мошенников. Задерживал их спецназ с криками "Все на пол! Полиция!". Злоумышленники были обескуражены.

Банда проживала в частном доме на окраине Омска. Силовикам стало известно, что все они занимаются незаконной деятельностью. Специализировались омичи на краже денег с карт. Они звонили другим людям и представлялись сотрудниками банка. В беседе мошенники пугали владельцев карт, что у них зафиксированы подозрительные операции по счету. Так они узнавали коды из мобильного банка людей, после чего обчищали счета. По такой нехитрой схеме банда похитила у 7 жителей Томской области почти 300 тысяч рублей.

В доме нашли все оборудование для звонков и кучу сим-карт. Подозреваемой является 42-летняя жительница Ленинского округа. На женщину заведено уголовное дело.

Оперативное видео задержания телефонных мошенников в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
PREMIERStudiosпредложили омичам написать сценарий для хоррора
Проголосовать, чтобы жить стало лучше
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
В Омской области выявили 55 новых случаев коронавируса
«Быстро на пол - фамилия?»: Омская полиция выложила видео задержания дистанционных мошенников
В Омске планируют избавиться от спальных районов
Красивая беседка для вашей дачи.
Плюсы «сельской» прописки
В Омске появятся парк на месте промзоны и 15-километровая набережная
3 правила как выбрать белье на лето
Поступление в ВУЗ в формате online
В Омске хотят сделать несколько центров – это позволит уменьшить пробки
Призвание сильных и мужественных…
В Омске от коронавируса умер 21 пациент
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Трое омичей подали в суд и потребовали отмены режима самоизоляции
«Росводоканал Омск»: экология в приоритете
Появилось видео испытаний нового сухого фонтана на улице Бударина в Омске
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
Стала известна дата, когда оперштаб озвучит решение по открытию кафе и садиков в Омске
Нашествие уток в Омске: На видео попало очередное пернатое семейство на дороге
Названы зарплаты новичков омского «Авангарда»
В Омске мотоциклист влетел в столб и разбился насмерть
Губернатор Бурков проверил, как торговые центры Омска соблюдают санитарные требования после открытия
В Омске построят сразу несколько новых садиков
Омские депутаты выяснили, как обстоят дела с медкабинетами в учебных заведениях
Омичей напугала свалка из отходов с ядовитой ртутью
Омских депутатов обеспокоило, как будет организован летний отдых школьников
На видео сняли, как омич, пойманный на краже, устроил на кассе фонтан из алкоголя