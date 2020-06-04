2020-06-04T15:20:19+03:00
Общество

Омские депутаты выяснили, как обстоят дела с медкабинетами в учебных заведениях

Кроме того, они поинтересовались, как оказывают первую помощь заболевшим школьникам
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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На заседании комитета по социальным вопросам в горсовете с отчетом перед депутатами выступила директор департамента образования Омска Лариса Ефимова. В частности она рассказала, как обстоят дела с медкабинетами в учебных заведениях.

– У нас ими обеспечены практически все учебные заведения за исключением школы № 111 в поселке Николаевка и вечерней школы № 33 для глухих и слабослышащих. Все 183 дошкольных образовательных учреждения имеют медкабинеты, – рассказала Лариса Ефимова. – В прошлом году на ремонт 23 из них выделили 4 млн рублей. А в 2018 году 8 млн было направлено на то, чтобы привести 43 таких кабинета в соответствие с требованиями: сделан ремонт, закуплена современная аппаратура. 1,5 млн рублей пошли на курсы повышения квалификации для 116 сотрудников. Кроме того, 1292 педагога прошли курсы по оказанию первой помощи.

Депутат Елена Кокорина спросила, находятся ли медработники в школах весь день или это приходящие сотрудники. Глава депобразования ответила, что они работают в детских поликлиниках и в штате школы не числятся. Однако подчеркнула, что у всех образовательных учреждений подписаны договоры с поликлиниками, по которым те обязаны оказывать помощь учащимся.

Инна Гомолко передала вопрос своих избирателей:

– Вся ли медпомощь в садиках и школах бесплатна? Мне поступило уже несколько обращений от родителей, которые пожаловались, что с них требовали за пломбу ребенка у стоматолога по 600 рублей.

Ефимова ответила, что вся медпомощь в садиках и школах бесплатна и пообещала разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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