2020-06-04T15:22:33+03:00
Общество

В Омске построят сразу несколько новых садиков

Депутаты горсовета проконтролировали, как продвигаются работы
Поделиться:
Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
Изменить размер текста:

На заседании комитета по социальным в горсовете вопросам рассмотрели сразу несколько тем, касающихся образовательных заведений города.

Сначала с отчетом выступил глава департамента строительства Александр Макинин. Он рассказал о возводимых в рамках нацпроекта «Демография» садиках и школах.

У депутатов в этой связи возникло несколько вопросов. Инна Гомолко поинтересовалась, как обстоят дела в новых микрорайонах «Серебряный берег» и «Пригородный».

– В первом случае единственное пригодное для строительства детского сада место находится в частной собственности, – пояснил Макинин. – В «Пригородном» рассматривается возможность строительства садика на 180 мест. Сейчас территорию расчищают от гаражей. Объект пока находится в предпроектном состоянии, его возведение запланировано на 2020-2023 годы.

Вице-мэр Анастасия Терпугова подтвердила, что вопрос сейчас стоит действительно очень остро.

– Речь не только о садиках, но и строительстве новых школ, – подчеркнула Терпугова. – У нас сейчас, например, лицей № 66 переполнен. Школа в том микрорайоне необходима. Мы сейчас изучаем этот вопрос.

Депутат Алексей Ложкин заметил, что при отчете о ходе строительства садика на улице Завертяева упоминалось о неких подложных инженерных изысканиях. Он осведомился, что это такое и не сделает ли это проект дороже.

– В 2015 году там начинала работать первая подрядная организация, которая предоставила недостоверные сведения о геологических изысканий, – пояснил Александр Мякинин. – Мы с ними расторгли контракт, сейчас судимся. На данный момент геологические изыскания проводит другая организация. Как только будет готов результат, можно будет определить стоимость проекта.

Глава комитета по социальным вопросам заострила внимание представителей мэрии на важности возведения еще одной школы на Космическом проспекте, запланированном на 2020-2022 году. Депутат призвала поторопиться с работами, потому что расположенная в этом микрорайоне 118-я школа уже не справляется с нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске построят сразу несколько новых садиков
Омские депутаты выяснили, как обстоят дела с медкабинетами в учебных заведениях
Омичей напугала свалка из отходов с ядовитой ртутью
Омских депутатов обеспокоило, как будет организован летний отдых школьников
На видео сняли, как омич, пойманный на краже, устроил на кассе фонтан из алкоголя
Депутаты горсовета поддерживают развитие дворового хоккея в Омске
Стало известно, когда в Омской области откроются детские оздоровительные лагеря
Назван документ, дающий родителям право водить ребенка в садики Омска летом
В Омске к качеству ремонта дороги по улице Бархатовой появились претензии
Душ на даче нужен всем!
Свой дом на курорте
В Омске изменили три маршрута, которые ездят в Амуре
«Ростелеком» открыл регистрацию на третий сезон турнира Омской области по World of Tanks
Поступление в ВУЗ в формате online
Омич огорчился, что сбежал собутыльник, и ограбил таксиста, но забыл в машине документы
Призвание сильных и мужественных…
«Приглашаем всех, кто хочет развивать город»: Оксана Фадина позвала омичей на работу в мэрию
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
В полиции прокомментировали патрули на выезде из Омска
Омичи появились на WildBerries
Депутаты горсовета разбирались с земельными ограничениями, мешающими поступлению средств в бюджет Омска
Актриса Ясмина Омерович: «На карантине я много удивляюсь»
Знакомство онлайн
Дарья Разумовская забрала в финале реалити «Солдатки» брошь в форме звезды, 1 миллион рублей и кольцо!
В омском парке вандалы сожгли самую большую горку