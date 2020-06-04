В Омске построят сразу несколько новых садиков

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:22:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании комитета по социальным в горсовете вопросам рассмотрели сразу несколько тем, касающихся образовательных заведений города.

Сначала с отчетом выступил глава департамента строительства Александр Макинин. Он рассказал о возводимых в рамках нацпроекта «Демография» садиках и школах.

У депутатов в этой связи возникло несколько вопросов. Инна Гомолко поинтересовалась, как обстоят дела в новых микрорайонах «Серебряный берег» и «Пригородный».

– В первом случае единственное пригодное для строительства детского сада место находится в частной собственности, – пояснил Макинин. – В «Пригородном» рассматривается возможность строительства садика на 180 мест. Сейчас территорию расчищают от гаражей. Объект пока находится в предпроектном состоянии, его возведение запланировано на 2020-2023 годы.

Вице-мэр Анастасия Терпугова подтвердила, что вопрос сейчас стоит действительно очень остро.

– Речь не только о садиках, но и строительстве новых школ, – подчеркнула Терпугова. – У нас сейчас, например, лицей № 66 переполнен. Школа в том микрорайоне необходима. Мы сейчас изучаем этот вопрос.

Депутат Алексей Ложкин заметил, что при отчете о ходе строительства садика на улице Завертяева упоминалось о неких подложных инженерных изысканиях. Он осведомился, что это такое и не сделает ли это проект дороже.

– В 2015 году там начинала работать первая подрядная организация, которая предоставила недостоверные сведения о геологических изысканий, – пояснил Александр Мякинин. – Мы с ними расторгли контракт, сейчас судимся. На данный момент геологические изыскания проводит другая организация. Как только будет готов результат, можно будет определить стоимость проекта.

Глава комитета по социальным вопросам заострила внимание представителей мэрии на важности возведения еще одной школы на Космическом проспекте, запланированном на 2020-2022 году. Депутат призвала поторопиться с работами, потому что расположенная в этом микрорайоне 118-я школа уже не справляется с нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU