Омский губернатор проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Амурский-2

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:01:42+03:00

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В новом быстро растущем микрорайоне Омска Амурский-2 возводится новая школа. Здание строится по национальному проекту "Образование". Общая стоимость работ - 650 млн. рублей. Школа рассчитана на 1122 мест - на сегодня это крупнейший возводящийся объект системы образования в регионе.

- В комплексе сооружений из соединенных между корпусов переменной этажности на 50 учебных классов начальной, основной и старшей школы предусмотрены комнаты продленного дня, спальни для младших групп, актовый зал на полтысячи зрительских мест, пять спортивных залов, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, музей, столовая на 570 посадочных мест, два лифтовых подъемника, - сообщает пресс-служба омского правительства. - Для активного отдыха в границах территории учебного заведения появится физкультурно-спортивная зона со школьным стадионом

Глава региона лично следит за ходом стройки и качеством работ.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С ходом строительства ознакомился губернатор Александр Бурков. С рабочей поездкой он побывал на объекте. Глава региона обратил внимание хоть и на незначительное, но отставание от графика. Губернатор поинтересовался у строителей, с чем оно связано. Представители подрядчика ответили:

- Была нехватка людей, затруднения с поставкой материалов. Очень много предусмотрено технологического оборудования на объекте. В связи с задержкой поставок возникли отклонения. Будем нагонять.

Александр Бурков дал на устранение недочетов и отставания время до 1 июля. На эту дату он назначил следующее совещание с выездом на объект. Губернатор потребовал от строителей соблюдения плана с сохранением качества работ на возводимой школе.

Объект построен на 75%.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Микрорайон быстро разрастается, возводятся и заселяются всё новые многоэтажки. В жилых домах много семей с детьми, но из образовательных учреждений в их распоряжении в шаговой доступности только детский садик. Школьников из новых жилых кварталов обучают в территориально близких общеобразовательных учреждениях, где учебный процесс организован в две смены с максимальной наполняемостью – дополнительных свободных мест уже нет. Современную школу местные жители очень ждут.

- Мы должны по поручению Президента в рамках нацпроекта построить шесть школ до 2022 года. Это - поселок Черлак, Горьковское, Исилькуль, потом здесь в городе на Завертяева недалеко и в Омском районе - в «Ясной Поляне», - сказал омский губернатор. - Вот шесть школ, которые мы должны за два года построить и дать возможность ребятишкам учиться в нормальных условиях. Мы видим, что микрорайон Амурский-2 застраивается достаточно быстро и здесь не хватает социальных объектов: не только школ, но и детских садов. Мы с этим уже не раз сталкивались: построены целые микрорайоны, но там нет ни школ, ни больниц, ни поликлиник. То же самое получилось и в этом районе. Город сегодня совершенно по-другому начал подходить к комплексной застройке. И если школы, детские сады были запроектированы, запланированы, то медицинских учреждений никто сюда и не предусматривал размещать.

ИСТОЧНИК KP.RU