Стало известно, какой процент омичей имеют антитела к коронавирусу

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:13:31+03:00

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С 1 июня в Омске начали делать тесты на антитела к COVID-19. Их наличие в организме человека может быть свидетельством того, что он уже переболел коронавирусом. В целом по России антитела найдены по результатам обследования примерно у 14% жителей.

Появились данные исследований лаборатории «Инвитро» в Омске. С 1 июня тест на антитела сдали 678 сибиряков. Лишь у 5% омичей нашли следы антител. Об этом сообщает лаборатория. Это говорит о том, что пациенты уже переболели коронавирусом и имеют к нему определенный иммунитет. Стоимость теста на антитела составляет около 2 000 рублей.

Добавим, что по состоянию на 3 июня в Омской области подтверждено 1482 случая коронавируса. От COVID-19 скончались с начала пандемии 20 омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU