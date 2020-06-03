3 Июнь 2020 2020-06-03T11:08:27+03:00

Число зараженных коронавирусом за сутки в Омской области снова выросло вдвое. Фото: Иван МАКЕЕВ

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По информации федерального оперштаба по коронавирусу, в Омской области за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое больше по сравнению со статистикой за два предыдущих дня.

Таким образом, спад заболеваемости в регионе идет скачкообразно. После недавнего пика, когда сообщалось сразу о 88 подтвержденных ковидов за сутки, несколько дней было по 24-26 новых случаев. И вот снова произошло увеличение.

Напомним, на данный момент в Омской области с начала пандемии в общей сложности заразились 1482 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU