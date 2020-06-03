Стало известно, что будет с празднованием дня города в Омске в этом году

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:10:35+03:00

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В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с празднованием дня города. В этом году по календарю он выпадает на 1-2 августа. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, из-за которого по всей стране отменены массовые мероприятия, в администрации решили пока не торопиться. Там заявили, что празднование Дня города пока не отменено. Но обсуждается формат его проведения.

- Формат Дня города в стадии обсуждения, все зависит от решения оперативного штаба и разрешения на проведение массовых мероприятий. Рабочей группой разрабатывается несколько сценариев праздника. В любом случае День города будет, – сообщила "Комсомолке" директор департамента информационной политики Олеся Потапова.

Напомним, ранее мэр заявила об отмене выставки "Флора" в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU