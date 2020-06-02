«Ромашки спрятались - поникли лютики»: В Омске отменяют выставку «Флора» в этом году
В этом году омичи не смогут насладиться знаменитыми композициями местных флористов. По решению городских властей выставка "Флора" проводиться не будет. Об этом сегодня в эфире ГТРК Иртыш сообщила мэр Омска Оксана Фадина.
В качестве главной причины глава города назвала напряженную ситуацию с бюджетом. Но наверняка власти держали в уме и ситуацию с пандемией коронавируса. Лишние массовые мероприятия в городе сейчас не к чему.
- В этом году «Флору» решили не проводить. Это очень больной для меня вопрос. Но ситуация с бюджетом напряженная, и не хочется провести ее как получится, не хочется разочаровать людей, - сказала Оксана Фадина.
Добавим, что ежегодно выставку "Флора" посещали десятки тысяч омичей.
ИСТОЧНИК KP.RU