«Лучше поберечься»: Мэр Омска назвала парки, которые будут закрыты даже после разрешений гулять
С 4 июня в режим самоизоляции в Омской области вводится ряд послаблений. Разрешены парные прогулки и занятие спортом. Уже завтра омичи смогут гулять с соблюдением санитарных требований и не бояться штрафов от полиции.
Но заработают не все парки. Об этом рассказала мэр Оксана Фадина.
- Есть парки как общественные территории, и есть парки, которые находятся у муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». Вся территория парка 30-летия ВЛКСМ, как Советский парк и в Октябрьском округе, они закрыты, - сказала мэр. - Этот вид деятельности сегодня не является разрешённым. Соответственно, территория эта охраняется.
Оксана Фадина напомнила омичам о соблюдении масочного режима и дала совет.
- Но лучше все-таки остаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU