2020-06-03T09:03:18+03:00
Общество

«Лучше поберечься»: Мэр Омска назвала парки, которые будут закрыты даже после разрешений гулять

С 4 июня июня в режим самоизоляции вносятся существенные послабления
Станислав МУХИН
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Глава города рекомендовала омичам не выходить из дома без лишней необходимости.Глава города рекомендовала омичам не выходить из дома без лишней необходимости.Фото: Станислав МУХИН
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С 4 июня в режим самоизоляции в Омской области вводится ряд послаблений. Разрешены парные прогулки и занятие спортом. Уже завтра омичи смогут гулять с соблюдением санитарных требований и не бояться штрафов от полиции.

Но заработают не все парки. Об этом рассказала мэр Оксана Фадина.

- Есть парки как общественные территории, и есть парки, которые находятся у муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». Вся территория парка 30-летия ВЛКСМ, как Советский парк и в Октябрьском округе, они закрыты, - сказала мэр. - Этот вид деятельности сегодня не является разрешённым. Соответственно, территория эта охраняется.

Оксана Фадина напомнила омичам о соблюдении масочного режима и дала совет.

- Но лучше все-таки остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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