Что изменится для жителей Омска с 4 июня 2020 года: Основные запреты режимы самоизоляции отменены

В омском правительстве подготовили ряд послаблений режима самоизоляции для горожан. Они начнут действовать уже с 4 июня. Однако подчеркнем: в целом ограничения и сам режим самоизоляции продлены до 14 июня. По-прежнему запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах сибиряки обязаны находиться в масках. Но все же есть и послабления. Разбираемся, что теперь разрешено с 4 июня жителям Омска.

Во-первых, открываются торговые центры. Но с целым рядом ограничений. Торговый зал магазинов должен быть не больше 400 квадратных метров. Весь персонал должен быть в перчатках и медицинских масках. Должна проводиться санобработка по несколько раз в день. Кстати, по выходным и праздникам торговые центры будут закрыты. А работать в будни они смогут не позже, чем до 20.00. При этом все точки общепита в них и детские комнаты будут закрыты.

Разрешили омичам и парные прогулки, а также занятия спортом на улице. Но опять-таки делать это можно по двое и с соблюдением безопасной дистанции в 1,5-2 метра. Так, что поиграть с друзьями в футбол не получится. Людям старше 65 лет гулять и заниматься спортом пока не разрешили для их же безопасности. От коронавируса в Омской области с начала пандемии скончались уже 20 человек. И почти все - люди далеко за 50 лет.

Интересно и то, как полиция собирается определять эту тонкую грань: гуляешь ты в компании с нарушением количества человек да и вообще, гуляешь ли? С ходьбы перешел на бег и вот ты уже не праздно шатаешься по улицам, а гордо занимаешься спортом. Если вас трое или четверо - всегда можно рассредоточиться по парам и заявить, что ты знать не знаешь своего товарища. С этим вопросом мы обратились в омскую полицию. И вот, что нам там ответили:

- Если у человека брюки и туфли, наверное, ясно, что он вышел не для занятий спортом. В любом случае все будет решаться в каждой ситуации индивидуально. Где-то будет достаточно профилактической беседы. С сотрудниками уже проведены все инструктажи, они знают как себя вести, - рассказал сайту "Комсомольская правда в Омске" начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

Открываются с 4 июня и автошколы, а также все другие магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не больше 400 квадратов.

Запускают в Омске и дачные автобусы с 4 июня. Уже появилось расписание маршрутов. Но с одной оговоркой: транспортные карты льготников разблокировать до окончания периода самоизоляции не будут.

А вот садики власти решили пока не открывать. Жители Омска давно просят чиновников запустить хотя бы дежурные группы - сибирякам не с кем оставлять детей. Многие из-за этого теряют работу. Власти попросили неделю паузы - они хотят понаблюдать, не будет ли вспышки заражений после того, как омичам с 4 июня разрешили прогулки и занятия спортом на улице.

А вице-губернатор Дмитрий Ушаков анонсировал открытие ресторанов и кафе с летними верандами в Омске. И даже назвал ориентировочную дату: с 6 июня. Но у рестораторов тоже будет ряд ограничений: по количеству столиков и гостей, которые одновременно могут находиться на террасах.

При этом власти предупредили: в самоизоляцию вводятся послабления, но за оставшимися ограничениями будут следить теперь гораздо жестче. Жителей Омска без масок будут штрафовать, а за персонал без средств индивидуальной защиты начнут наказывать предпринимателей. В случае если ситуация с количеством заболевших в регионе ухудшится, в омском правительстве пообещали снова ужесточить режим самоизоляции.

СКАЗАНО

"Очень важно, как будут соблюдаться все нормы санитарной безопасности"

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Были бурные обсуждения. Снова рассматривали возможность открытия детских садов, понимая, что такая потребность есть у тех родителей, кто вышел на работу. Потребность есть в открытии ресторанов, кафе и бизнес простит это, но принято решение посмотреть ещё буквально неделю, чтобы оценить, как развивается эпидемиологическая ситуация. Если она останется стабильной и заболеваемость будет снижаться, тогда мы будем открывать детские сады, летние веранды и площадки. Это все будет. Важно, чтобы уже сегодня бизнес начинал готовиться – закупал средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Очень важно, как будут соблюдаться все нормы санитарной безопасности.