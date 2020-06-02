2020-06-02T11:42:18+03:00
Происшествия

На видео попал еще один огромный фонтан, забивший в Омске

Это уже второй случай за сегодня [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 2 июня, в городке Нефтяников отключили горячую воду. Видимо, коммунальщики начали профилактические работы на водопроводах. Некоторые трубы не выдержали проверку на прочность.

Недалеко друг от друга забили сразу два незапланированных фонтана. Видео происходящего возле дома на улице Заозерной попало в распоряжение «Комсомолки». На записи видно, что огромный гейзер выше пятиэтажного дома хлещет во все стороны. Потоками грязной воды залило даже стоящую недалеко детскую игровую площадку.

Еще одно такое же ЧП случилось на улице Малиновского, там после прорыва трубы залило припаркованные во дворе машины.

Фонтан выше пятиэтажного дома: в Омске прорвало водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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