В Омске забил фонтан выше 5-этажного дома

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:11:32+03:00

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– Новая автомойка самообслуживания, – шутят омичи про фонтан, который внезапно забил в городке Нефтяников на улице Малиновского. Видно, что гейзер, образовавшийся после прорыва трубы, поднимается выше пятиэтажки.

Также видно, что не слишком чистой водой заливает припаркованные вокруг машины. Видео происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

Впрочем, большинство комментаторов с юмором отнеслись к происходящему. Они отметили, что давление в трубах хорошее – это наглядно видно. Другие вспомнили, что не так давно аналогичное ЧП случилось на улице Заозерной. Третьи порадовались, что хотя бы один фонтан в городе уже заработал.

– Так называемый «фонтан» образовался в ходе гидравлических испытаний труб, которые как раз проводятся планово специалистами АО «Омск РТС» и Тепловой компанией, – прокомментировали происшествие в пресс-службе омской мэрии. – Делается это для выявления слабых участков и своевременного ремонта в преддверии отопительного сезона. Вода идет под давлением 18 кг, температура воды при гидравлических испытаниях не превышает 40 градусов и для людей не опасна. Специалисты уже работают на объекте, подача воды остановлена. А обнаруженное место порыва ждет ремонт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782646" frameborder="0"></iframe> Прорыв трубы в Омске.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU