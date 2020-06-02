В Омске забил фонтан выше 5-этажного дома
– Новая автомойка самообслуживания, – шутят омичи про фонтан, который внезапно забил в городке Нефтяников на улице Малиновского. Видно, что гейзер, образовавшийся после прорыва трубы, поднимается выше пятиэтажки.
Также видно, что не слишком чистой водой заливает припаркованные вокруг машины. Видео происшествия очевидцы выложили в социальные сети.
Впрочем, большинство комментаторов с юмором отнеслись к происходящему. Они отметили, что давление в трубах хорошее – это наглядно видно. Другие вспомнили, что не так давно аналогичное ЧП случилось на улице Заозерной. Третьи порадовались, что хотя бы один фонтан в городе уже заработал.
– Так называемый «фонтан» образовался в ходе гидравлических испытаний труб, которые как раз проводятся планово специалистами АО «Омск РТС» и Тепловой компанией, – прокомментировали происшествие в пресс-службе омской мэрии. – Делается это для выявления слабых участков и своевременного ремонта в преддверии отопительного сезона. Вода идет под давлением 18 кг, температура воды при гидравлических испытаниях не превышает 40 градусов и для людей не опасна. Специалисты уже работают на объекте, подача воды остановлена. А обнаруженное место порыва ждет ремонт.
Прорыв трубы в Омске.Видео: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU