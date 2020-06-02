2020-06-02T10:45:52+03:00
Общество

«У меня есть дочь, и я счастливый человек»: Мэр Омска высказалась о личном

Оксана Фадина порассуждала о счастье
Станислав МУХИН
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Оксана Фадина лишь однажды показала свою дочку. И то - лишь со спины.Оксана Фадина лишь однажды показала свою дочку. И то - лишь со спины.Фото: instagram.com
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О личном высказалась сегодня мэр Омска Оксана Фадина в эфире ГТРК Иртыш. По словам главы города, она считает себя счастливым человеком. Таковой ее делают любимая дочка и работа.

- Вы знаете, счастье – многогранное понятие. У меня есть дочь. Люди, у которых появляются дети, по определению счастливы. Второе – это любимая работа. Я не лукавлю, когда говорю, что люблю работу. Есть практический результат, - сказала мэр Омска Оксана Фадина. - Весь период, который я шла к этой должности, я набиралась знаний. Здесь и технологии, и строительство, управление муниципальным образованием – целая наука. Этого достаточно, чтобы человек чувствовал себя счастливым.

Добавим, что информация о том, что Оксана Фадина удочерила ребенка впервые появилась в марте 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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