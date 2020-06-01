2020-06-01T14:55:41+03:00
Общество

Жара в «положительно аномальном» мае в Омске достигала +37 градусов

Дважды был перекрыт и один раз достигнут абсолютный температурный рекорд
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Грибы. Грибники Омской области»Фото: «Грибы. Грибники Омской области»
Изменить размер текста:

В прошлом году омичи жаловались на слишком холодный май. Кажется, в 2020-м в качестве компенсации последний весенний месяц получился аномально жарким. В среднем температура была выше нормы на 5-6 градусов.

По информации Обь-Иртышского УГМС, все три декады были с положительной аномалией. Максимальная температура воздуха 13, 14 и 25 мая повышалась до +28…+37 градусов. Самая высокая – +37 градусов отмечалась 25 мая в Русской Поляне.

В Омске 13 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Температура воздуха повысилась до +32,3.

Напомним, что из-за внезапной жары произошел сбой даже в природных циклах. Например, раньше времени полетел тополиный пух в городе, на полях зацвел иван-чай, а в лесах появились грибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Красная гвоздика» проходит в Омской области
Жара в «положительно аномальном» мае в Омске достигала +37 градусов
Пьяная омичка напала с разбитой бутылкой на прохожего, который сделал ей замечание
СМИ: В «Авангард» переходит чемпион мира из Финляндии
Названы троллейбусы, которые станут ходить до 23 часов
В Омске ликвидировали сразу два маршрута общественного транспорта
Названы маршруты, которые пустят по новой дороге на Левобережье
«Ростелеком» открыл регистрацию на третий сезон турнира Омской области по World of Tanks
Свой дом на курорте
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
«Омскоблгаз» приступил к подготовке объектов системы газораспределения к осенне-зимнему периоду
Омич Алексей Макаров сыграл в «Грозе» Константинопольского
В Омске отменили три ограничения: Рассказываем какие