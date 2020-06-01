Жара в «положительно аномальном» мае в Омске достигала +37 градусов

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:55:41+03:00

Дважды был перекрыт и один раз достигнут абсолютный температурный рекорд

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В прошлом году омичи жаловались на слишком холодный май. Кажется, в 2020-м в качестве компенсации последний весенний месяц получился аномально жарким. В среднем температура была выше нормы на 5-6 градусов.

По информации Обь-Иртышского УГМС, все три декады были с положительной аномалией. Максимальная температура воздуха 13, 14 и 25 мая повышалась до +28…+37 градусов. Самая высокая – +37 градусов отмечалась 25 мая в Русской Поляне.

В Омске 13 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Температура воздуха повысилась до +32,3.

Напомним, что из-за внезапной жары произошел сбой даже в природных циклах. Например, раньше времени полетел тополиный пух в городе, на полях зацвел иван-чай, а в лесах появились грибы.

ИСТОЧНИК KP.RU