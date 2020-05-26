Из-за аномальной жары в Омской области в мае появились белые грибы
В то время, когда в прошлом году омичи жаловались на затянувшийся холод в мае, в этом последний весенний месяц выдался аномально жарким. В 2020 году был несколько раз побит температурный рекорд 58-летней давности.
Фото: «Грибы. Грибники Омской области»
Фото: «Грибы. Грибники Омской области»
Из-за этого сместилось даже время созревания растений. Местные жители уже обнаружили цветущий иван-чай и даже белые грибы, которые обычно собирают ближе к осени.
Фото: «Грибы. Грибники Омской области»
Любители тихой охоты массово хвастаются в соцсетях своей добычей. При этом в корзинках и ведрах оказываются не только ранние сморчки, но и подберезовики, подосиновики и коровники.
Фото: «Грибы. Грибники Омской области»
ИСТОЧНИК KP.RU