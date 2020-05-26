2020-05-26T09:19:33+03:00
Общество

Из-за аномальной жары в Омской области в мае появились белые грибы

Также местные жители хвастаются собранными в лесу подберезовиками и коровниками
Анна МИКУЛА
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Фото: «Грибы. Грибники Омской области»Фото: «Грибы. Грибники Омской области»
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В то время, когда в прошлом году омичи жаловались на затянувшийся холод в мае, в этом последний весенний месяц выдался аномально жарким. В 2020 году был несколько раз побит температурный рекорд 58-летней давности.

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Из-за этого сместилось даже время созревания растений. Местные жители уже обнаружили цветущий иван-чай и даже белые грибы, которые обычно собирают ближе к осени.

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Любители тихой охоты массово хвастаются в соцсетях своей добычей. При этом в корзинках и ведрах оказываются не только ранние сморчки, но и подберезовики, подосиновики и коровники.

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

Фото: «Грибы. Грибники Омской области»

ИСТОЧНИК KP.RU

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