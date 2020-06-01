В Омске отменили три ограничения: Рассказываем какие

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:45:09+03:00

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В Омской области ослабили режим самоизоляции. Такое решение принял региональный штаб. Впервые омичам разрешили гулять, но с оговорками. Рассказываем еще, какие ограничения отменили в Омской области.

Больше всего вопросов вызывает работа городских кладбищ и запуск групп в детских садиках.

Омичи, напомним, не смогли побывать на Родительский день у могил своих родных, поэтому давно ждут, когда они заработают в обычном режиме. Никого не пропускали дежурившие на входе и по периметру сотрудники полиции. В списке организаций, которым разрешена работа, омских кладбищ нет. В распоряжении губернатора о них тоже ничего не говорится.

В пресс-службе областного УМВД, на данный момент их сотрудники там не дежурят на входе у кладбищ. В последний раз наряды работали там на майские праздниками. В Роспотребнадзоре тоже пояснили: срок постановления о запрете доступа на кладбища истек еще в середине мая. В дальнейшем решение по этому вопросу должен был принимать региональный штаб. А вот по телефону горячей линии нам сообщили, что официально городские кладбища по-прежнему закрыты для обычных посещений.

По детским садам власти попросили у омичей еще неделю. В правительстве понимают, как важно для родителей открытие дежурных групп. Но ситуацию будут рассматривать в динамике.

Разрешено с 4 июня:

- гулять для занятий спортом (исключение - жители старше 65 лет);

- работать торговым центрам и магазинам, если площадь их торгового зала не превышает 400 квадратов;

- работать всем магазинам с отдельным входом с улицы, если зал не больше 400 квадратов;

- начать занятия в автошколах;

- запустить дачные маршруты и автобусы в Омске.

Запрещено по-прежнему:

- работать кинотеатрам;

- открываться кафе и ресторанам;

- посещать кладбища;

- работать садикам.

ИСТОЧНИК KP.RU