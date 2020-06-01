2020-06-01T12:45:09+03:00
Общество

В Омске отменили три ограничения: Рассказываем какие

В режим самоизоляции внесли послабления
Поделиться:
Ранее власти разрешили поездам останавливаться на "дачных" станциях, теперь запускают садовые маршруты.Ранее власти разрешили поездам останавливаться на "дачных" станциях, теперь запускают садовые маршруты.
Изменить размер текста:

В Омской области ослабили режим самоизоляции. Такое решение принял региональный штаб. Впервые омичам разрешили гулять, но с оговорками. Рассказываем еще, какие ограничения отменили в Омской области.

Больше всего вопросов вызывает работа городских кладбищ и запуск групп в детских садиках.

Омичи, напомним, не смогли побывать на Родительский день у могил своих родных, поэтому давно ждут, когда они заработают в обычном режиме. Никого не пропускали дежурившие на входе и по периметру сотрудники полиции. В списке организаций, которым разрешена работа, омских кладбищ нет. В распоряжении губернатора о них тоже ничего не говорится.

В пресс-службе областного УМВД, на данный момент их сотрудники там не дежурят на входе у кладбищ. В последний раз наряды работали там на майские праздниками. В Роспотребнадзоре тоже пояснили: срок постановления о запрете доступа на кладбища истек еще в середине мая. В дальнейшем решение по этому вопросу должен был принимать региональный штаб. А вот по телефону горячей линии нам сообщили, что официально городские кладбища по-прежнему закрыты для обычных посещений.

По детским садам власти попросили у омичей еще неделю. В правительстве понимают, как важно для родителей открытие дежурных групп. Но ситуацию будут рассматривать в динамике.

Разрешено с 4 июня:

- гулять для занятий спортом (исключение - жители старше 65 лет);

- работать торговым центрам и магазинам, если площадь их торгового зала не превышает 400 квадратов;

- работать всем магазинам с отдельным входом с улицы, если зал не больше 400 квадратов;

- начать занятия в автошколах;

- запустить дачные маршруты и автобусы в Омске.

Запрещено по-прежнему:

- работать кинотеатрам;

- открываться кафе и ресторанам;

- посещать кладбища;

- работать садикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске ликвидировали сразу два маршрута общественного транспорта
Названы маршруты, которые пустят по новой дороге на Левобережье
«Ростелеком» открыл регистрацию на третий сезон турнира Омской области по World of Tanks
Свой дом на курорте
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
«Омскоблгаз» приступил к подготовке объектов системы газораспределения к осенне-зимнему периоду
Омич Алексей Макаров сыграл в «Грозе» Константинопольского
В Омске отменили три ограничения: Рассказываем какие
Стало известно, когда в Омске похолодает до +12
В Омской области погиб 9-летний мальчик из многодетной семьи
В крупный медиахолдинг на конкурсной основе требуется руководитель отдела продаж
Tele2 предлагает омским клиентам «Больше»
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Из Омска возобновляются авиарейсы в Москву и Петербург
СибАДИ лауреат Всероссийского публичного конкурса
В Омске продолжает снижаться число заболевших коронавирусом
Информация для участников ВЭД о ведении реестра экспортеров зерна и продуктов переработки в Китай
Омичам разрешили посещать кладбища
Что необходимо знать при составлении завещания
Пьяный житель Омской области угнал авто соседа, чтобы повезти девушку
В правительстве Омской области произошло громкое назначение
Появились фото с места страшного пожара в Береговом, где взрывом уничтожен дом
Штормовой ветер и град: омичей снова предупреждают об ухудшении погоды
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса
На видео попало, как на дороге в Омске перевернулась машина
Стало известно, когда омским семьям, подавшим заявки на «детские» 10 000 рублей, начнут их выплачивать
Омичи сняли на видео полицейского, который зашел в магазин без маски
В Омске на видео сняли дорожный конфликт: Водитель иномарки бьет ногами инвалида