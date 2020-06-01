В Омске отменили три ограничения: Рассказываем какие
В Омской области ослабили режим самоизоляции. Такое решение принял региональный штаб. Впервые омичам разрешили гулять, но с оговорками. Рассказываем еще, какие ограничения отменили в Омской области.
Больше всего вопросов вызывает работа городских кладбищ и запуск групп в детских садиках.
Омичи, напомним, не смогли побывать на Родительский день у могил своих родных, поэтому давно ждут, когда они заработают в обычном режиме. Никого не пропускали дежурившие на входе и по периметру сотрудники полиции. В списке организаций, которым разрешена работа, омских кладбищ нет. В распоряжении губернатора о них тоже ничего не говорится.
В пресс-службе областного УМВД, на данный момент их сотрудники там не дежурят на входе у кладбищ. В последний раз наряды работали там на майские праздниками. В Роспотребнадзоре тоже пояснили: срок постановления о запрете доступа на кладбища истек еще в середине мая. В дальнейшем решение по этому вопросу должен был принимать региональный штаб. А вот по телефону горячей линии нам сообщили, что официально городские кладбища по-прежнему закрыты для обычных посещений.
По детским садам власти попросили у омичей еще неделю. В правительстве понимают, как важно для родителей открытие дежурных групп. Но ситуацию будут рассматривать в динамике.
Разрешено с 4 июня:
- гулять для занятий спортом (исключение - жители старше 65 лет);
- работать торговым центрам и магазинам, если площадь их торгового зала не превышает 400 квадратов;
- работать всем магазинам с отдельным входом с улицы, если зал не больше 400 квадратов;
- начать занятия в автошколах;
- запустить дачные маршруты и автобусы в Омске.
Запрещено по-прежнему:
- работать кинотеатрам;
- открываться кафе и ресторанам;
- посещать кладбища;
- работать садикам.
ИСТОЧНИК KP.RU