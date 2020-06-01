Омичам разрешили посещать кладбища

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:14:01+03:00

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Напомним, 29 мая состоялось очередное заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Там обсуждали постепенные ослабления режима полной готовности, который, тем не менее, продлили до 14 июня.

Омичам по-прежнему не рекомендуют выходить на улицу без крайней необходимости. Однако одновременно с этим с 4 июня открываются торговые центры (за исключением расположенных в них кафе и детских игровых комнат). Можно гулять семьей в парках (кроме людей старше 65 лет). Кроме того, запускают дачные автобусы.

С открытием летних веранд в кафе и ресторанах, а также дежурных групп в садиках пока решили повременить.

А вот про другой волнующий многих омичей вопрос – посещение кладбищ – в новом распоряжении губернатора ничего не говорится.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, на данный момент их сотрудники там не дежурят, в последний раз они там работали на майские праздниками. Сейчас, по идее, охрану порядка в таких местах должна обеспечивать администрация кладбищ.

Мы обратились уточнением по телефону областной горячей линии по коронавирусу 8-800-35-04-696.

Там нам сообщили, что посещение погостов уже разрешено. Омичи могут туда добраться как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU